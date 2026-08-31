Vuelco de camión blindado con tirzepatida deja un lesionado en Yguazú

El accidente ocurrió a las 08:30 aproximadamente, cuando el camión Mercedes-Benz, de color amarillo, con chapa AABG 264, circulaba en dirección Asunción-Ciudad del Este, por el carril derecho. El rodado estaba al mando de Jorge Antonio Ferreira Garay (34).

Según el informe de la Comisaría 9ª, el conductor manifestó que, al alcanzar el lugar, realizó una frenada brusca y, debido a que la capa asfáltica se encontraba mojada y resbaladiza, perdió el control del vehículo hasta que terminó volcando.

Trasladaron los medicamentos

Al momento del accidente, otros dos vehículos de la empresa circulaban en convoy. Los compañeros del conductor auxiliaron rápidamente a Ferrera Garay y posteriormente realizaron el transbordo de los fármacos que eran transportados en el camión a otro móvil, a fin de resguardar la carga.

En los últimos tiempos, se registraron millonarios asaltos durante el traslado de este tipo de medicamentos con destino a Ciudad del Este. Ante este escenario, algunas empresas optaron por contratar servicios de transporte de caudales, con el objetivo de reforzar la seguridad durante el traslado y garantizar que los productos lleguen a destino.

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