Transportadoras asaltadas en Yataity del Norte quedaron ahora en la mira del MP y DNIT

El asalto tipo comando se produjo el miércoles 1 de julio pasado, aproximadamente a las 10:30, en el kilómetro 310 de la Ruta PY08, en la compañía María Auxiliadora del distrito de Yataity del Norte, departamento de San Pedro.

El vehículo atacado fue un transportador de caudales blindado de la empresa de seguridad Yrendagüe SA, que salió de Ciudad del Este, la capital del departamento de Alto Paraná, y se dirigía a Pedro Juan Caballero, la capital del departamento de Amambay.

Los asaltantes usaron dos vehículos para bloquear la ruta y dos más para respaldar el ataque. Cuando el transportador de caudales frenó, al menos 15 hombres se desplegaron en frente y rociaron a tiros el blindado.

El conductor del carro fuerte entonces efectuó una maniobra evasiva, dio la vuelta y regresó hacia el centro de Yataity del Norte, siempre bajo una lluvia de balas, aunque finalmente pudo llegar a la comisaría de dicha ciudad, donde halló refugio.

Los asaltantes quemaron un automóvil en la ruta y luego dejaron abandonados dos furgones y una camioneta. Adentro de estos últimos vehículos había bombas que no llegaron a detonar.

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Las primeras irregularidades

Ya en la comisaría de Yataity del Norte, intervinieron policías de oficinas especializadas como la Dirección de Investigación de Hechos Punibles (DIHP) y la Dirección Contra Hechos Punibles Económicos y Financieros (DCHPEF), quienes convocaron al fiscal de San Estanislao, Cristian David González Ayala, y este a su vez llamó a funcionarios de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).

Las primeras irregularidades detectadas por los intervinientes fueron que el chofer y los guardias de Yrendagüe SA no tenían los documentos respaldatorios de lo que transportaban, que para sorpresa de todos no era dinero, sino que eran 59 cajas de cartón.

Los empleados de la empresa de seguridad dijeron que fueron contratados para el traslado de esas mercaderías por la empresa transportadora de encomiendas Cometa del Amambay SA y que esta en realidad era la verdadera responsable del acopio y el envío de las cajas de cartón.

Al ser abiertas estas cajas, los policías y funcionarios pillaron que eran celulares de alta gama, como iPhone, por ejemplo, pero después hallaron también entre los celulares varios paquetes de medicamentos adelgazantes a base de Tirzepatida e incluso anabólicos.

Esto último pasó a ser otra irregularidad, ya que los delicados y ahora codiciados fármacos estaban siendo llevados de manera absolutamente informal y negligente, sin la cadena de frío obligatoria.

En el informe de la verificación del camión, se consignó que el blindado llevaba celulares iPhone, Xiaomi, Redmi, Infinix y Poco, así como medicamentos adelgazantes, anabólicos, cremas faciales y perfumes de distintas marcas nacionales y extranjeras.

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Por ejemplo, había inyectables TG Tirzepatida de la farmacéutica paraguaya Indufar, Lipoless Tirzepatida de la farmacéutica paraguaya Eticos y también IGF-1L3 de la farmacéutica china ZPHC.

También se encontraron inyectables Stanozoland de la farmacéutica paraguaya Landerlan, Primobolic de la farmacéutica india Cooper Pharma Limited y Retatrutide supuestamente de la farmacéutica británica Synedica.

Sobre estos dos últimos productos, Primbolic y Retatrutide, la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) llegó a emitir alertas en las que avisaba que pueden ser dañinas para la salud y que no cuentan siquiera con registro sanitario, por lo que su venta es ilegal.

En el informe oficial dice textualmente que estos productos “no poseen las documentaciones respaldatorias ni reúnen las condiciones para el traslado”.

Mercaderías incautadas

Por disposición del fiscal de la causa, todas las mercaderías quedaron incautadas y trasladadas hasta el depósito Gical de Mariano Roque Alonso, a cargo de la DNIT.

Según los datos, la DNIT tiene que hacer ahora el recuento documental para después informar a la Fiscalía cuáles son las irregularidades concretas.

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Preliminarmente, la Fiscalía consideraría algunos delitos como contrabando, evasión de impuestos, comercialización de medicamentos no autorizados y, eventualmente, asociación criminal.

Las responsabilidades penales serían asignadas a responsables de la empresa de seguridad Yrendagüe SA, por el traslado irregular de los productos, y de la empresa de transporte de encomiendas Cometa del Amambay SA, como contratante del servicio.