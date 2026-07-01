Así fue el fallido ataque a un transportador de caudales en zona de San Pedro

Las víctimas del nuevo ataque de los piratas del asfalto fueron César González, quien estaba al mando del camión blindado Mercedes Benz, blindado con matrícula AAMU 400 propiedad de la firma Yrendagüe, también viaja en el mismo vehículo como resguardo Alfonso Isaías Flores Quiñonez, quienes resultaron ilesos.

En tanto que los atacantes fueron unos 10 a 15 criminales armados con fusiles de ataques y pistolas, quienes estaban a bordo de al menos seis vehículos, una camioneta Toyota Fortuner negra, una camioneta Nissan Terrano, verde, un automóvil Toyota Allion, que fue abandonado y quemado en medio de la citada ruta por los criminales, aparentemente con intenciones de retrasar la reacción de los uniformados.

Igualmente, los asaltantes usaron una furgoneta Toyota Noah gris, con matrícula AAEZ 242, que fue abandonada en la zona conocida como Soto Cué, distrito de San Estanislao, junto a otra furgoneta Toyota tipo Granvia.

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De acuerdo a los primeros datos conocidos del hecho, aparentemente el camión transportador de valores estaba regresando hacia la capital del país con dinero a bordo que fue recogido durante la mañana de algunas firmas de la zona.

Pero en el momento en que se estaba acercando al puesto de peaje de Tacuara fue interceptado a tiros por los criminales. Sin embargo, el o los calibres de las armas utilizadas esta vez por los criminales no fueron tan potentes para penetrar el blindaje del camión.

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Chofer reaccionó y se refugió en la comisaría

Igualmente, el chofer presumiblemente no se asustó y pudo reaccionar de la mejor forma posible, atropelló todo lo que encontró en su camino y se dirigió raudamente hacia la comisaría más cercana, que es la de Yataity del Norte, donde se refugió.

Cuando los criminales se dieron cuenta de que el objetivo se les había escapado y era inminente la reacción policial, escaparon de la zona, quemaron uno de sus vehículos en medio de la ruta y esparcieron algunos clavos miguelitos sobre el pavimento para tratar de retrasar el avance de los patrulleros de las comisarías aledañas.

Ahora personal de Investigaciones de San Pedro se trasladan a la zona para continuar con los trabajos de investigación.