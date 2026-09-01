Emboscada mortal en el Paraná: matan a balazos a pasero paraguayo en Puerto Iguazú

La víctima fue identificada como Carlos Daniel Arrúa Adorno (23), quien, según los primeros datos, cruzó este martes, aproximadamente a las 16:00, desde la zona de Tres Fronteras de Presidente Franco, con destino al puerto Karumbé, en territorio de la ciudad de Puerto Iguazú.

Arrúa Adorno se encontraba acompañado por su hermano, Diego Armando Arrúa Adorno, y otro hombre cuya identidad se desconoce, transportando mercaderías. De acuerdo con las informaciones preliminares, al llegar a la costa argentina, los tres habrían sido emboscados por desconocidos que abrieron fuego contra ellos.

A raíz del ataque, Carlos Daniel resultó gravemente herido. Sus acompañantes lo trasladaron de urgencia en una lancha hasta la costa paraguaya. Posteriormente, fue llevado en un vehículo particular al sanatorio San Camilo, de Presidente Franco, donde los médicos constataron que llegó sin vida.

Ya había sido víctima de violento asalto

Carlos Daniel Arrúa Adorno también había sido víctima de un violento asalto ocurrido el año pasado en su vivienda del barrio San Damián, en Presidente Franco.

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En aquella ocasión, siete delincuentes irrumpieron en la propiedad con armas de fuego y redujeron a los trabajadores que se encontraban en el lugar.

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Durante el atraco fueron robadas 19 cajas de cigarrillos, cuatro teléfonos celulares nuevos, vasos térmicos, una computadora portátil y perfumes árabes, además de otras mercaderías pertenecientes a terceros.