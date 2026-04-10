Tiroteo en la frontera: contrabandistas balean a un efectivo de la Prefectura Naval

Según datos, durante un patrullaje de rutina en el marco de un operativo anticontrabando, los agentes detectaron una embarcación que trasladaba mercaderías desde la costa paraguaya hacia territorio argentino.
Lea más: Paraguayos caen con 698,2 kilos de cocaína en cuatro días en Brasil; uno es precandidato colorado
Al intentar interceptarla, se produjo un intenso tiroteo con desconocidos apostados en la margen paraguaya. En simultáneo, los uniformados fueron agredidos con piedras desde la costa argentina, en un sector conocido como “Cantera”.
En medio del enfrentamiento, uno de los efectivos de la fuerza naval fue alcanzado por los disparos y fue trasladado a un centro asistencial. Afortunadamente, se encuentra fuera de peligro.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
El medio local La Voz de Cataratas informó que acudieron refuerzos de la Gendarmería Nacional Argentina y de la Policía, quienes lograron controlar la zona. El operativo finalizó con la incautación de una importante cantidad de mercaderías ingresadas de manera ilegal desde territorio paraguayo.
Lea también: Paraguayos caen con 698,2 kilos de cocaína en cuatro días en Brasil; uno es precandidato colorado
Hasta el momento, se desconoce si hubo personas heridas entre los contrabandistas que participaron del intercambio de disparos desde territorio paraguayo (Presidente Franco)