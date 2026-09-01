Pulgas invaden Neonatología y obligan al traslado de cinco bebés en Ciudad del Este

La presencia de la plaga fue detectada en el área donde se encuentran los recién nacidos, por lo que los responsables del servicio decidieron bloquear temporalmente el sector para realizar el trabajo de fumigación.

El hecho se registró ayer, pero el sector permanece clausurado este martes por la mañana. Tras los trabajos de fumigación y desinfección, los profesionales volvieron a detectar la presencia de pulgas, incluso en el techo del área, por lo que se decidió mantener cerrado.

A esta situación se suma el desborde de la red cloacal, cuyo olor se extendió por distintos sectores del hospital, según denunciaron profesionales.

Sin limpiadora permanente

La doctora Lea Acevedo, una de las especialistas de Terapia Intensiva Pediátrica que presentó su renuncia ayer con otros 12 médicos, explicó que la terapia cuenta con seis camas, de las cuales cuatro corresponden a pacientes pediátricos y también son utilizadas para recién nacidos. Pese a esta situación, no cuentan con personal de limpieza permanente para el área crítica.

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“Nosotros no tenemos una limpiadora las 24 horas para el área crítica, que es esencial”, había manifestado Acevedo.

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La aparición de pulgas en Neonatología, la humedad, goteras y desborde cloacal, se produce en medio de la crisis que atraviesa el Hospital Regional de Ciudad del Este y de las protestas protagonizadas por médicos que reclaman mejores condiciones laborales y respuestas a sus reivindicaciones.

Intentamos comunicarnos con el doctor Cristian Martínez, director del Hospital Regional, pero no atendió nuestros mensajes y llamadas.