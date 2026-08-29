Video: entre cloacas, goteras y ratones, médicos revelan el crítico estado del Hospital Regional de Ciudad del Este

El centro asistencial, considerado de referencia regional, presenta goteras, humedad, sanitarios deteriorados y desbordes cloacales que inundan sectores de urgencias, internaciones y quirófanos, afectando incluso la realización de procedimientos médicos.

El deplorable estado de la infraestructura se refleja a diario en los pasillos y sanitarios. Sin embargo, en medio de la huelga médica, los profesionales expusieron la crítica situación que se registra en internaciones, quirófanos y otros servicios sensibles.

Colapso por huelga de médicos: renuncian especialistas y peligran hospitales

En los videos se puede observar cómo, en algunos sectores del hospital, el techo chorrea agua durante los días de lluvia. Asimismo, los médicos mostraron que, en algunas ocasiones, el sistema de desagüe cloacal colapsa e inunda con agua servida varios sectores donde se realizan procedimientos delicados.

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La situación más preocupante se registra en urgencias e internaciones, donde los médicos deben realizar intervenciones quirúrgicas en medio de desbordes cloacales, debido al colapso de los desagües y las filtraciones del techo, que en una ocasión incluso llegó a desplomarse.

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La insalubridad también representa una situación preocupante, ya que no cuentan con personal de limpieza en la terapia intensiva y, a menudo, se observa la presencia de ratones durante las intervenciones quirúrgicas, según se puede observar en los videos.

Desabastecimiento

Igualmente, los profesionales médicos confirmaron la crítica situación de falta de insumos y medicamentos que los pacientes denuncian a diario.

Durante las movilizaciones, señalaron que la atención está lejos de ser completamente gratuita, debido a que los familiares deben comprar en farmacias privadas prácticamente todo lo que necesitan, desde jeringas, guantes, sondas e hilos hasta una gran cantidad de medicamentos.

Los médicos divulgaron una larga lista de insumos básicos e imprescindibles con los que actualmente no cuenta el centro asistencial.

Falta de seguridad

Otra situación preocupante en el Hospital Regional de Ciudad del Este es la falta de seguridad. En reiteradas ocasiones, trabajadores del hospital y familiares de pacientes fueron víctimas de asaltos en pleno pasillo del centro asistencial. Además, en las inmediaciones se registran constantes hurtos de vehículos.

El centro asistencial no cuenta con guardias privados ni con resguardo policial, pese a los reiterados pedidos realizados por trabajadores y usuarios.