Renuncian 13 médicos de UTI Pediátrica del Hospital Regional de CDE

La medida podría dejar a un solo médico intensivista pediátrico en el plantel del Hospital Regional de Ciudad el Este, que actualmente está conformado por 13 especialistas. La desvinculación de los profesionales se haría efectiva una vez cumplido el periodo de preaviso.

Según explicó la doctora Lea Acevedo, tanto ella como sus colegas comunicaron la decisión a través de una nota presentada esta mañana al director de la Región Sanitaria de Alto Paraná, doctor Federico Schrodel.

“Posterior a la huelga de cinco días, hoy entregamos una nota a nuestro jefe de la Región Sanitaria, comunicando la renuncia de 12 de 13 médicos del plantel”, manifestó.

Acevedo calificó como “crítica extrema” la situación que atraviesa el sistema de salud pública y cuestionó la falta de insumos, las condiciones de infraestructura y las dificultades que enfrentan diariamente los pacientes y sus familiares.

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Acevedo estimó que, de las recetas entregadas a los familiares de los pacientes, el hospital dispone solo del 20% de los insumos solicitados.

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“Ya no vamos a ser cómplices de este Gobierno”

La presidenta de la Asociación de Médicos de Alto Paraná, doctora Idalia Medina, dijo que los médicos están de “brazos caídos” en los centros asistenciales públicos del departamento.

La dirigente sindical cuestionó las cifras de abastecimiento que se manejan a nivel ministerial y la realidad que encuentran diariamente los profesionales.

“En el nivel ministerial dicen con la boca llena que hay 62% de insumos, pero acá la realidad es diferente. Entregamos la receta al familiar y tiene que rebuscarse, ya no vamos a estar fingiendo ser asistentes sociales. Eso ya no vamos a dejar que suceda, ya no vamos a ser cómplices de este Gobierno que nos está ninguneando”.

En caso de no llegar a una solución, este lunes otros médicos del Hospital Regional se sumarían a las renuncias masivas iniciadas por los especialistas de Terapia Intensiva Pediátrica.

“Le pedimos disculpas realmente a toda la ciudadanía, porque no queríamos llegar a esta situación, pero el Gobierno nos forzó”, expresó Medina.