“¡Que renuncie!”: pacientes y médicos piden a gritos la salida de la ministra de Salud

La presidenta de la Asociación de Médicos de Alto Paraná, doctora Idalia Medina, agradeció el respaldo de los pacientes y familiares y sostuvo que los trabajadores de blanco ya no están dispuestos a seguir soportando las precariedades.

Medina lanzó duras críticas contra la ministra de Salud, María Teresa Barán, y exigió su salida del cargo, al acusarla de mantener una actitud indiferente ante la crisis sanitaria que atraviesa el país.

“Esa sonrisa sarcástica de la ministra no podemos perdonar. Pedimos que renuncie ya; si no va a renunciar, que se le eche. Probablemente no solucionemos con eso, pero no podemos permitir que una persona que no piense en su población esté al frente de la institución”, manifestó.

“Es el peor de los gobiernos”

Medina afirmó que el Hospital Regional de Ciudad del Este atraviesa uno de los peores momentos de su historia y calificó al Gobierno del presidente Santiago Peña como “el peor de los gobiernos que hemos tenido”.

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La dirigente sindical dijo que lleva aproximadamente 20 años vinculada al Hospital Regional, desde su etapa de formación, y aseguró que nunca había vivido una situación similar.

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Para Medina, los médicos se vieron obligados a “remar contra la corriente” para evitar que los pacientes queden desamparados, pero aseguró que el desgaste físico y mental llegó a un límite.

En ese contexto, anunció incluso que puso a disposición su cargo como jefa del Servicio de Cirugía General, después de ocho años al frente del área. Asimismo, ayer fueron presentadas las renuncias de 12 cirujanos, 6 cirujanos infantiles y 12 especialistas en Terapia Intensiva Pediátrica.

Pacientes respaldan a los médicos

Alicia Fernández, madre de un paciente pediátrico internado, relató las dificultades que enfrenta diariamente para conseguir los medicamentos recetados. Afirmó que muchas familias deben hacer enormes sacrificios para cubrir las necesidades de sus seres queridos.

“Llegamos al extremo de no desayunar, de no almorzar, para que a nuestra familia no le falte ningún medicamento”, expresó.

La mujer aseguró que la farmacia está vacía e incluso faltan elementos básicos para la atención médica, como jeringas y gasas.