ABC en el Este
02 de septiembre de 2026 a la - 12:51

Renuncia masiva de anestesiólogos: se agrava crítica situación de la salud pública en Alto Paraná

Médicos en batas y gestos serios sostienen carteles con la frase 'YO RENUNCIO' en un consultorio médico.
Médicos del Hospital Regional de Ciudad del Este se manifiestan sosteniendo carteles de renuncia en una sala interna.Tereza Fretes Alonso

Unos 20 anestesiólogos y nueve jefes de servicios del Hospital Regional de Ciudad del Este renunciaron a sus cargos como medida de fuerza. Esto agrava aún más la crítica situación de la salud pública en la zona.

Por ABC Color

El director del centro asistencial, Cristian Martínez, se reunió esta mañana con los jefes de servicios para tratar sobre la crisis sanitaria. Esta ocasión fue aprovechada por los médicos para presentar sus renuncias. Esta semana, también renunciaron los cirujanos y terapistas del servicio de Pediatría.

La renuncia masiva de los médicos se da en el marco de la medida de fuerza, luego de que la huelga no haya generado ninguna respuesta de las autoridades. Los trabajadores de salud exigen aumentos salariales, provisión de medicamentos e insumos, entre otras condiciones laborales.

Tres personas están de pie sosteniendo carteles de protesta frente al Hospital Regional, luciendo camisetas de diferentes colores.
Desde ayer, pacientes y familiares sumaron su apoyo a los médicos del Hospital Regional.

“Estamos muy preocupados ante esta situación porque los jefes de servicios son el brazo del hospital”, dijo.

Las notas de renuncia fueron remitidas a la Décima Región Sanitaria, a cargo del doctor Federico Schrodel.

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Martínez manifestó que necesitan respuestas de las autoridades para que la crisis pueda ser subsanada. Detalló que muchos profesionales están afectados psicológicamente por la situación precaria en la que deben trabajar.

“Necesitamos respuesta a los pedidos de los compañeros, sobre todo para trabajar con tranquilidad. Hay compañeros que están afectados psicológicamente por todo el manejo de la institución en cuanto a recursos”, afirmó.