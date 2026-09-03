Allanan vivienda tras muerte de pasero paraguayo en Puerto Iguazú

El establecimiento allanado está ubicado en la zona conocida como Puerto Karumbé, en el barrio Santa Rosa de la ciudad argentina de Puerto Iguazú, en plena Triple Frontera.

Durante el procedimiento, lo investigadores se incautaron de dos vainas servidas calibre 9 milímetros, un proyectil deformado y fragmentos de plomo.

Según los investigadores, se solicitará información a la Policía Nacional de Paraguay a través del Comando Tripartito, con el objetivo de realizar las pericias balísticas, considerando que la víctima fue traída a nuestro país en lancha tras el ataque.

Durante el allanamiento también fueron incautados el sistema de almacenamiento de las cámaras de circuito cerrado, prendas de vestir y otros elementos, que serán sometidos a análisis.

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Asimismo, los investigadores tomaron muestras de las manos de tres hombres que se encontraban en la vivienda.

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Imágenes abren una nueva línea investigativa

La investigación tomó un giro tras la viralización de imágenes captadas por el circuito cerrado de la vivienda donde ocurrió el ataque. Inicialmente, los familiares de la víctima aseguraron que fueron emboscados por desconocidos mientras se encontraban en el río Paraná.

En las imágenes divulgadas se observa a Carlos Daniel Arrúa Adorno y otro hombre, quien sería su hermano, Diego Armando Arrúa Adorno, irrumpiendo armados en el inmueble.

Los investigadores buscan determinar qué ocurrió antes, durante y después de la presencia de los hermanos en la vivienda, además de establecer quién efectuó los disparos que provocaron la muerte de Carlos Daniel.

Una de las hipótesis que se maneja es que los hermanos y sus acompañantes habrían llegado hasta el inmueble luego de que otro grupo de paseros supuestamente les robara una carga de mercaderías. Sin embargo, existe también una versión contrapuesta que señala que serían ellos quienes llegaron hasta la vivienda luego de pactar la compra de mercadería, pero que terminaron asaltando al otro grupo de paseros.

Por el momento, ninguna de estas versiones fue confirmada oficialmente y ambas forman parte de las líneas que deberán ser esclarecidas.

Habría sido baleado cuando regresaba hacia el río

De acuerdo con las imágenes, Arrúa Adorno y otra persona armada irrumpieron a la vivienda. Posteriormente, habrían salido por la parte trasera del inmueble.

La principal hipótesis apunta a que el joven habría sido baleado desde la vivienda cuando nuevamente se dirigía hacia el río Paraná.

Ya había sufrido un violento asalto

El fallecido también había sido víctima de un violento asalto ocurrido el año pasado en su vivienda del barrio San Damián, de Presidente Franco.

En aquella ocasión, un grupo de siete delincuentes habría irrumpido en el inmueble utilizando armas de fuego y reducido a los trabajadores que se encontraban en el lugar.

Durante el atraco fueron sustraídas 19 cajas de cigarrillos, cuatro teléfonos celulares nuevos, vasos térmicos, una computadora portátil, perfumes árabes y otras mercaderías pertenecientes a terceros.

Ahora, los investigadores de ambos lados de la frontera buscan esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte de Carlos Daniel Arrúa Adorno y determinar si el hecho estuvo relacionado con un enfrentamiento entre grupos dedicados al traslado de mercaderías por el río Paraná.