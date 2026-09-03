Pelea por alquiler termina con un herido y denuncian a agente policial por realizar disparo contra fletero

El incidente ocurrió esta mañana, aproximadamente a las 10:30, frente a una vivienda ubicada en el barrio Santa Inés de Presidente Franco. La víctima fue identificada como Carlos Antonio González Verdún, quien presenta una herida a la altura de la cabeza.

Conforme a los datos recabados por agentes de la Subcomisaría 12ª del barrio San Miguel de Presidente Franco, una joven identificada como Lariza Portillo Fernández alquiló por seis meses un salón propiedad de Alcides Villalba González, personal policial con el grado de suboficial primero, destinado en el Departamento de Investigaciones de Alto Paraná.

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El contrato vence en octubre próximo, pero en junio pasado la inquilina había comunicado por escrito la rescisión del contrato. Supuestamente, los dueños de casa querían que pagara el alquiler hasta el término del contrato y comenzaron las diferencias.

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Ante esta situación, la inquilina pidió auxilio a la Fiscalía y consiguió un oficio para retirar sus pertenencias. Esta mañana llegó al lugar con una abogada identificada como Nancy Vargas, quien supuestamente habría alardeado de su influencia política y actuado con prepotencia.

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La inquilina afirmó que el 19 de agosto pasado volvió a pagar el alquiler, por lo que la próxima cuota recién sería el 19 de septiembre, asegurando que está al día.

Sin embargo, Rosana Gamarra, propietaria del salón, aseguró que le deben tres meses de alquiler y que, cuando esta mañana la inquilina llegó para retirar sus pertenencias, fue a cuestionarle sobre el pago. Afirmó que tanto ella como los fleteros comenzaron a agredir a la dueña de casa, por lo que intervino su esposo, el personal policial.

Gamarra dijo que tres personas atacaron a su marido, por lo que este tuvo que sacar su arma de fuego, pero aseguró que en ningún momento efectuó disparos.

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Durante la pelea, uno de los fleteros resultó herido en la cabeza, aparentemente con la culata de una pistola. Sin embargo, según la denuncia de la inquilina, el agente policial realizó un disparo de arma de fuego.

El herido fue auxiliado por agentes del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, quienes lo trasladaron al Hospital Distrital de Presidente Franco para su asistencia médica.

Incautar arma y DVR de circuito cerrado

El arma de fuego, de la marca Bull Cherokee, de color negro, calibre 9 mm, serie Nº CP16354, además de un cargador con ocho proyectiles sin percutar, perteneciente al uniformado, fue incautada. Igualmente, el agente fue sometido a la prueba de parafina.

El fiscal Alberto Torres dispuso igualmente la incautación del DVR del circuito cerrado del lugar para determinar los detalles del incidente.