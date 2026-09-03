¿Quién es el exconcejal detenido por supuesto narcotráfico y vínculos con ‘Macho’?

Ayer, miércoles, la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y el Comando de Operaciones de Defensa Interna detuvieron en la localidad de Brítez Cue, departamento de Canindeyú, a un exconcejal del Partido Colorado investigado como supuesto miembro de la organización narcotraficante presuntamente liderada por Felipe Santiago Acosta, alias ‘Macho’.

El detenido es Juan Antonio Villalba, exconcejal de Yby Pytá por la Asociación Nacional Republicana (ANR, Partido Colorado), quien estaba prófugo desde 2023 y era buscado por la Senad en el marco una operación denominada ‘Ignis’, que apunta a la estructura criminal supuestamente liderada por Felipe Acosta.

En una conferencia de prensa este jueves, el ministro de la Senad, Jalil Rachid, dio detalles sobre la investigación que llevó a la captura del expolítico colorado y sobre sus supuestos vínculos con el aún prófugo Felipe Acosta.

Detenido era un “logístico importante” en estructura de ‘Macho’, según Senad

El ministro Rachid afirmó que Juan Antonio Villalba se movía en la clandestinidad desde finales de 2023, cuando se ordenó su captura en el marco de la operación ‘Ignis’. Por lo tanto, solo frecuentaba la vivienda en Brítez Cue en la que fue detenido de manera “esporádica”.

Por medio de información compartida con la Senad por el Batallón de Inteligencia Militar, los antinarcóticos pudieron anticiparse a una de esas visitas, indicó el ministro.

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El titular de la Senad afirmó que Villalba era “una especie de logístico importante” en la estructura narco presuntamente liderada por Acosta, cuyo rol principal habría sido coordinar el acopio de marihuana para generar ingresos a la organización.

Además, una de las hijas del exconcejal habría mantenido “una relación sentimental esporádica” con Acosta, explicó.

La Senad alega también que, mientras era concejal municipal en Yby Pytá, Villalba habría brindado “protección política” a sus supuestos cómplices.

Vivienda allanada era “local logístico y operativo” narco

El ministro Rachid comentó que, cuando la estructura criminal atribuida a Felipe Acosta “estaba en su apogeo”, la vivienda en la que Villalba fue detenido funcionaba como “un local logístico y operativo” de esa organización.

Indicó también que “la ubicación estratégica de la vivienda era ideal para saber cualquier tipo de movimiento de los organismos de seguridad en la zona”.

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“Felipe Santiago Acosta asistía normalmente (a la vivienda), ahí se maquinaron muchos de los golpes que fueron llevados a cabo por la organización”, añadió.

El titular de la Senad dijo que la detención de Villalba “abre un poco más el campo de investigación” con relación a la estructura criminal atribuida a Felipe Acosta y confió en que los investigadores puedan acceder a nueva información útil por medio de una eventual colaboración del detenido o por la extracción de datos de teléfonos celulares que fueron incautados durante el allanamiento.