Serie de allanamientos en CDE para desmantelar una red de venta de medicamentos falsificados

Los procedimientos se iniciaron ayer y continuaron este jueves con la intervención de un depósito ubicado sobre la avenida Teniente Rojas Silva y Coronel José Sánchez, en el barrio Pablo Rojas de Ciudad del Este.

El operativo está siendo ejecutado por la Unidad Penal N° 4, Especializada en Propiedad Intelectual y Contrabando de Asunción y Central.

Durante la diligencia, los agentes verificaron el establecimiento, donde se encontraba un encargado de nacionalidad libanesa. También participaron funcionarios de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) y de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (Dinapi).

Los intervinientes buscaban fármacos para adelgazar de la marca Lipoless, además de cosméticos, perfumes, suplementos, esteroides y vitaminas. Allí se incautaron evidencias que serán sometidas a análisis.

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Ayer también incautaron evidencias

Los procedimientos realizados este jueves se suman a los sucesivos allanamientos ejecutados ayer en comercios situados en el microcentro de Ciudad del Este.

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De los locales intervenidos ayer, los agentes hallaron varios fármacos en las farmacias Dr. Cel y Farmacia Fit que, a simple vista, no reunirían las características de los productos originales y que ahora serán sometidos a las pericias correspondientes, según el reporte.

En uno de los establecimientos fueron encontrados medicamentos Lipoless MD 15 y TG 15, tanto en cajas completas como en unidades que se encontraban fuera de sus respectivos envases.

De acuerdo con los datos consignados durante el procedimiento, fueron incautadas 18 cajas que contenían 180 unidades de Lipoless MD 15, además de otras ocho cajas del mismo producto. También fueron halladas 10 cajas de TG 15, 57 cajas con cuatro unidades de TG 15 cada una y aproximadamente 100 unidades de TG 15 sin caja.

Todos los productos quedaron a disposición del Ministerio Público y serán sometidos a pericias para determinar su autenticidad y composición.