Incautan gran cantidad de insumos presuntamente para falsificar medicamentos adelgazantes y detienen a un sospechoso

El operativo contra la falsificación de medicamentos fue ejecutado en el local ubicado sobre la avenida Adrián Jara, edificio Victoria, 5° piso, oficina N° 505 de esta ciudad. El allanamiento fue autorizado por el juez Amílcar Marecos y ejecutado por el fiscal Ysaac Villalba, funcionarios de la Dinavisa y agentes policiales de la citada dependencia.

El propietario del lugar, Hassan Ali Fouani, de 35 años, fue detenido y del sitio fueron decomisadas una gran cantidad de evidencias valuadas en unos 900 mil dólares americanos.

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Lo incautado

Las incautaciones incluyen 81 unidades de tapitas, 570 unidades de frascos vacíos con la etiqueta Lipoless, 200 unidades de agua inyectable de 10 ml marca Samtec, 3.824 unidades de cartones para fármacos de 15 mg con la descripción Lipoless y 161 unidades de aguja inyectable de 10 ml marca Equiplex.

Igualmente, se incautaron 5.000 pliegos de etiquetas conteniendo 18 unidades de la marca Lipoless Éticos de 15 mg, 5.000 pliegos de lacres conteniendo 20 unidades con el logotipo de Éticos, dos botellas de plástico con tapitas varias, 240 unidades de accesorios para bolígrafo inyector desechable sin marca, color celeste, y 358 unidades de accesorios para bolígrafo inyector desechable sin marca, color naranja.

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La lista de incautaciones sigue con 310 unidades de retatrutide de 40 mg, 448 unidades de bolígrafos inyectores desechables sin marca, 132 unidades de Lipoless de 12,5 mg cargados, 750 unidades de cajas desarmadas para tirzepatida de 10 mg, 1.165 unidades de Beltrane Tirzepatida de 10 mg cargadas, 400 unidades de cajas desarmadas de Beltrane Retatrutide de 10 mg y 70 unidades de Retatrutide Glow GHK.

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Asimismo, la comitiva se llevó como evidencia 40 unidades de tirzepatida marca Mounjaro de 10 mg, 100 unidades de cajas varias desarmadas de Beltrane Tirzepatida, una bolsa con prospectos de Beltrane Retatrutide de 6 ml, 21 unidades de cajas vacías de Glow GHK-CU de 50 mg, 60 unidades de frascos Beltrane Retatrutide de 6 ml, 133 unidades de Lipoless de 12,5 mg, 16 unidades de tirzepatida Mounjaro de 15 mg, 72 unidades de jeringas desechables, cuatro cajas de tirzepatida de cuatro ampollas cada una, ocho unidades de Lipoless de 15 mg y 7.500 unidades de prospectos de tirzepatida Mounjaro.

El comisario principal Fredi Caballero, jefe del Departamento contra Hechos Punibles Económicos y Financieros, explicó que las investigaciones se iniciaron a partir de denuncias de farmacéuticas cuyas marcas se sospecha son falsificadas por varios grupos delictivos en la zona. Añadió que los productos decomisados serán analizados para determinar su contenido.