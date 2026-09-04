ABC en el Este
04 de septiembre de 2026 a la - 08:56

Auge de contrabando de fármacos para adelganzar: incautaciones en Foz aumentaron 2.069%

Paquetes de medicamentos apilados en el maletero de un vehículo, con distintivo de la Receita Federal de Brasil.
Una de las incautaciones realizadas por la Receita Federal en Foz de Yguazú.Gentileza

El contrabando de medicamentos para adelgazar genera preocupación en la ciudad brasileña de Foz de Yguazú, frontera con Paraguay, donde las incautaciones aumentaron 2.069% en los últimos meses, según la Receita Federal.

Por ABC Color

El volumen decomisado pasó de 7.479 ampollas, contabilizadas entre mayo y diciembre de 2025, a 162.254 unidades incautadas hasta ayer.

La preocupación radica en que los productos decomisados no cuentan de la autorización sanitaria en Brasil y no habrían sido transportados bajo las condiciones adecuadas de conservación, lo que podría representar un riesgo.

Frascos con tapas naranjas apilados en cajas, en un ambiente de almacén, sin personas presentes.
Uno de los operativos realizados en Ciudad del Este que permitió descubrir numerosos frascos de medicamentos presuntamente falsificados.

La Receita Federal también viene detectando versiones falsificadas de estos medicamentos a base de tirzepatida, lo que genera preocupación debido a que no existe certeza sobre su composición.

En ese contexto, una comitiva fiscal y policial allanó el miércoles y ayer jueves varias farmacias y un depósito en Ciudad del Este, donde, según los intervinientes, fueron encontrados indicios que apuntan a la falsificación y comercialización de estos fármacos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Esconden donde menos se imagina

Los agentes encontraron productos escondidos en zapatos, en neumáticos y otros espacios de vehículos y pertenencias personales.

Los medicamentos adelgazantes a base de tirzepatida incautados por autoridades brasileñas.
Los medicamentos adelgazantes a base de tirzepatida incautados por autoridades brasileñas.

La situación genera problema debido a que estos medicamentos requieren refrigeración permanente.

También utilizan rutas ya empleadas para drogas y armas

La frontera con Paraguay se convirtió, según investigaciones de la Policía Federal brasileña, en una de las principales vías utilizadas para introducir medicamentos a base de tirzepatida.

La Triple Frontera, particularmente el área de Foz de Yguazú, figura entre los sectores considerados estratégicos para el ingreso de estos productos.

Una vez dentro de Brasil, los medicamentos son trasladados principalmente por rutas y distribuidos hacia grandes centros urbanos, entre ellos São Paulo y Río de Janeiro. Los investigadores señalan que algunas de estas rutas coinciden con corredores logísticos utilizados por grupos dedicados a otras actividades ilícitas como el tráfico de drogas y armas.