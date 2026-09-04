Auge de contrabando de fármacos para adelganzar: incautaciones en Foz aumentaron 2.069%

El volumen decomisado pasó de 7.479 ampollas, contabilizadas entre mayo y diciembre de 2025, a 162.254 unidades incautadas hasta ayer.

La preocupación radica en que los productos decomisados no cuentan de la autorización sanitaria en Brasil y no habrían sido transportados bajo las condiciones adecuadas de conservación, lo que podría representar un riesgo.

La Receita Federal también viene detectando versiones falsificadas de estos medicamentos a base de tirzepatida, lo que genera preocupación debido a que no existe certeza sobre su composición.

En ese contexto, una comitiva fiscal y policial allanó el miércoles y ayer jueves varias farmacias y un depósito en Ciudad del Este, donde, según los intervinientes, fueron encontrados indicios que apuntan a la falsificación y comercialización de estos fármacos.

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Esconden donde menos se imagina

Los agentes encontraron productos escondidos en zapatos, en neumáticos y otros espacios de vehículos y pertenencias personales.

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La situación genera problema debido a que estos medicamentos requieren refrigeración permanente.

También utilizan rutas ya empleadas para drogas y armas

La frontera con Paraguay se convirtió, según investigaciones de la Policía Federal brasileña, en una de las principales vías utilizadas para introducir medicamentos a base de tirzepatida.

La Triple Frontera, particularmente el área de Foz de Yguazú, figura entre los sectores considerados estratégicos para el ingreso de estos productos.

Una vez dentro de Brasil, los medicamentos son trasladados principalmente por rutas y distribuidos hacia grandes centros urbanos, entre ellos São Paulo y Río de Janeiro. Los investigadores señalan que algunas de estas rutas coinciden con corredores logísticos utilizados por grupos dedicados a otras actividades ilícitas como el tráfico de drogas y armas.