Incautan casi 3.000 ampollas de tirzepatida de contrabando en la zona fronteriza

Los medicamentos adelgazantes fueron descubiertos durante un control de fiscalización realizado sobre la ruta BR-277, en el municipio de São Miguel do Iguaçu, estado de Paraná. El cargamento estaba oculto en el interior de las puertas de un vehículo perteneciente a una empresa de alquiler.

El automóvil era conducido por un hombre que viajaba acompañado de su esposa y de un hijo menor de edad. Los ocupantes manifestaron que habían viajado a Foz de Yguazú para visitar a familiares y que regresaban a São Paulo.

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En el maletero fueron encontradas algunas botellas de vino y equipos electrónicos en pequeña cantidad. Sin embargo, durante una inspección más minuciosa, los funcionarios detectaron indicios de que había mercaderías ocultas en el interior de las puertas del vehículo. Al ser consultados, los ocupantes negaron que existieran objetos escondidos en ese lugar.

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Ante las sospechas, el vehículo fue trasladado a la Aduana de la Receita Federal en Foz de Yguazú, donde se confirmó la existencia de una gran cantidad de medicamentos ocultos en el interior de las cuatro puertas. Entre los productos retenidos había 2.707 ampollas de medicamentos para adelgazar, valuadas en 286.088,84 reales, y 786 ampollas de péptidos y productos rejuvenecedores, con un valor de 34.613,52 reales.

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El valor total de la carga asciende a 320.702,36 reales, correspondiente a 3.493 ampollas de medicamentos inyectables.

Brindaron poca información a los intervinientes

Tras el hallazgo de la mercadería, los ocupantes afirmaron desconocer la cantidad y el valor de la carga, señalando que únicamente realizaban el transporte. No obstante, no proporcionaron información sobre el valor de los productos, el lugar donde fueron cargados, el destino de la mercadería ni la identidad del destinatario.

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El vehículo y la mercadería fueron incautados y trasladados a la Aduana de la Receita Federal en Foz de Yguazú para los procedimientos correspondientes. No hubo personas detenidas; sin embargo, los antecedentes serán remitidos al Ministerio Público Federal para la eventual apertura de una causa penal.