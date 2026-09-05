Riña durante festejo de cumpleaños deja dos fallecidos en Itakyry

El hecho ocurrió alrededor de las 00:30 de este sábado, en una vivienda ubicada en la mencionada colonia, a unos 30 kilómetros del casco urbano del municipio itakyryense.

Según datos, durante el festejo se desató una acalorada discusión entre Antonio Moreira Silvero (70) y su vecino Marcos Esteban González Aguilar (35). En un momento dado, la disputa derivó en una pelea en la que ambos se atacaron con armas blancas y resultaron heridos.

Moreira fue auxiliado y trasladado hasta un centro asistencial de la zona, pero pese a la atención médica, falleció a consecuencia de una herida punzocortante en el muslo izquierdo.

Tras el enfrentamiento, González Aguilar huyó del lugar, también herido. Sin embargo, horas después, durante esta mañana, fue encontrado muerto al costado de la vía pública, en un terreno baldío.

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El caso fue comunicado al agente fiscal de turno de Minga Porã, Fidel Godoy, quien dispuso la intervención del personal del Departamento de Criminalística de la Regional Alto Paraná y del Departamento de Investigaciones para el trabajo de campo.