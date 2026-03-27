Luque: riña entre adictos deja a uno gravemente herido

Un hombre resultó con dos heridas de arma blanca tras protagonizar una riña con otras dos personas en el Cuarto Barrio de la ciudad de Luque, según reportó la Policía Nacional.

El jefe de la Comisaría 3ª de Luque, comisario Gustavo Paiva, informó que, de acuerdo con testimonios recabados, tres personas protagonizaban una pelea cuando una de ellas extrajo un arma punzante y atacó a la víctima.

El herido sufrió una lesión en la pierna y otra en la espalda, siendo esta última la de mayor gravedad, de acuerdo con el reporte policial.

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Víctima fue hospitalizada

Agentes policiales acudieron al lugar tras una llamada al sistema 911 realizada por vecinos. Al llegar, encontraron al hombre tendido en la vía pública.

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La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital General de Luque, donde quedó internada en el área de Urgencias.

Policía busca al supuesto autor

Hasta el momento, se desconocen las causas que originaron la riña. La víctima tampoco estaría colaborando con los intervinientes para identificar al responsable.

No obstante, mediante testimonios de vecinos, los agentes manejan la pista de que el supuesto autor sería un hombre conocido con el alias de “Negro”, quien permanece prófugo.

El herido fue identificado como Víctor Gabriel Miranda Acosta (36), quien cuenta con antecedentes, según datos oficiales.

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El hecho ocurrió ayer, alrededor de las 16:00, en la vía pública, específicamente en la intersección de las calles Capitán Insfrán y Sauce, en inmediaciones de la Pista 31.