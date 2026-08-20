Luque: discusión por estacionamiento deriva en una violenta pelea

Una discusión por un estacionamiento terminó en una pelea a golpes en la tarde del miércoles en una ferretería ubicada sobre las calles Las Residentas casi Humaitá, en Luque. Un hombre de 31 años sufrió una lesión cortante cerca del ojo derecho y tuvo que ser trasladado al Hospital General de Luque.

El incidente se registró alrededor de las 16:02, luego de un pedido de auxilio al sistema 911. Según el informe de la Comisaría 3ª Central, el conflicto se inició cuando responsables del local reclamaron a un conductor por haber estacionado frente al establecimiento.

El comisario Gustavo Paiva, subjefe de la citada dependencia policial, explicó que inicialmente se produjo una fuerte discusión. Posteriormente, el conductor descendió del vehículo y comenzaron los empujones, hasta que el enfrentamiento derivó en golpes.

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La pelea quedó registrada en cámaras

De acuerdo con el jefe policial, las cámaras de circuito cerrado del comercio registraron parte de lo ocurrido. En las imágenes se observa que uno de los involucrados habría utilizado un objeto contundente durante la pelea.

La propietaria del local manifestó a los agentes que el hombre habría tomado un pico de construcción y comenzado a golpear con el objeto hasta romperlo. El comisario Paiva, en tanto, señaló que por las imágenes también se aprecia un objeto que podría tratarse de un termo o una guampa.

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Durante la gresca, varias personas que se encontraban dentro de la ferretería salieron del establecimiento y se sumaron al altercado. Como consecuencia, José Abraham Afara Romero, de 31 años, terminó con una herida en el rostro, cerca de la ceja y del ojo derecho.

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Fue trasladado al Hospital General de Luque

Agentes policiales que acudieron al lugar trasladaron a Afara hasta el Hospital General de Luque para que recibiera atención médica y se verificara la gravedad de la lesión.

Cuando llegaron los intervinientes, el otro involucrado ya se había retirado del sitio. La Policía señaló que se cuentan con datos que permitirían identificarlo y que sería una persona conocida en la zona.

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Las partes presentaron denuncias

El comisario Paiva informó que los actuados fueron comunicados al Ministerio Público. Explicó que, debido a la naturaleza del hecho, corresponde a las partes afectadas impulsar las acciones legales pertinentes.

Tanto la propietaria de la ferretería como el hombre lesionado manifestaron su intención de formular las denuncias correspondientes. La mujer alegó el atropello relacionado con el incidente, mientras que Afara denunció el hecho de lesión.

Por el momento, no hay personas demoradas en relación con la riña. La Policía aguarda que las imágenes de circuito cerrado y las denuncias presentadas permitan determinar con precisión la responsabilidad de cada uno de los involucrados.