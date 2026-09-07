Exconvicto muere tras ser apuñalado durante confuso episodio en Ciudad del Este

La víctima fue identificada como Lorenzo González Martínez (33); registraba dos antecedentes penales por robo agravado y contaba además con una orden de captura por un supuesto hecho de violencia familiar y otra por robo agravado.

Sus familiares lo trasladaron de urgencia hasta el Hospital Distrital de Minga Guazú; sin embargo, llegó al centro asistencial ya sin signos vitales. El médico de guardia, Dr. Julio Vera, confirmó su fallecimiento y diagnosticó como causa de muerte un shock hipovolémico.

Un joven fue aprehendido

El sospechoso está identificado como Telmo David Barreto Barreto (18), quien se refugió en una vivienda ajena tras el hecho, pero fue localizado y aprehendido por agentes del Puesto Policial Nº 12.

El joven manifestó que había llegado hasta el asentamiento con la intención de encontrarse con una mujer. Sin embargo, cuando intentó pasar por el lugar, se habría registrado una riña y varias personas supuestamente intentaron despojarlo de su motocicleta.

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Barreto dijo que se peleó con los desconocidos y que logró escapar y refugiarse en una vivienda. En ese lugar, según declaró, la novia del fallecido lo habría acusado como la persona que presuntamente lo apuñaló.

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La versión de los familiares de la víctima señala que el ahora aprehendido y otras personas presuntamente habrían ingresado a la vivienda de González Martínez con la intención de cometer un robo. En ese contexto se habría producido una pelea hasta que apuñalaron a la víctima.

El fiscal Elvio Aguilera ordenó la remisión del aprehendido al Ministerio Público.