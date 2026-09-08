Niño de 3 años muere ahogado tras caer a una piscina en Ciudad del Este

Según el reporte policial, el menor fue hallado flotando en una piscina abandonada que se encontraba llena de agua estancada, dentro del inmueble donde residía con su padre y sus tres hermanos, de 14, 11 y 6 años.

El padre relató a los intervinientes que ayer salió de la vivienda a las 06:30 aproximadamente para dirigirse a su lugar de trabajo, una ferretería ubicada en Presidente Franco. Dijo que se separó de su pareja hace algunos años y que sus hijos quedaron bajo su cuidado.

Al regresar de su jornada laboral, poco antes del mediodía, vio a sus hijos jugando en el patio, pero notó que uno de los niños no se encontraba en la vivienda.

La búsqueda terminó por confirmar las sospechas

Ante esta situación, inició una búsqueda con ayuda de un vecino. Tras recorrer los alrededores, finalmente encontraron al niño flotando en la piscina, ya sin signos de vida.

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En tanto, uno de los tíos manifestó que, aparentemente, el niño habría intentado, en su inocencia, agarrar uno de los varios sapos que se encontraban en el agua estancada de la piscina.

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El hecho fue reportado a los agentes de la Subcomisaría 14ª de la Fracción Norma Luisa, quienes informaron al fiscal penal de turno, Elvio Aguilera, quien dispuso la intervención de la asistente fiscal Dorita Mendoza y del médico forense Carlos Alfaro.

Tras inspeccionar el cuerpo, el médico forense determinó como probable causa de muerte asfixia mecánica por sumersión (ahogamiento).