Policiales
12 de agosto de 2026 a la - 14:59

Tablada Nueva: niño de un año muere ahogado luego de caer en una laguna tras una pelota

Laguna Pytã es un enorme espejo de agua ubicada en el barrio Tablada Nueva de Asunción, donde ocurrió el trágico accidente que costó la vida a un niño de 1 año.
Laguna Pytã es un enorme espejo de agua ubicada en el barrio Tablada Nueva de Asunción, donde ocurrió el trágico accidente que costó la vida a un niño de 1 año.

Un niño de apenas un año de vida murió ahogado tras caer en la Laguna Pytã, ubicada en el barrio Tablada Nueva de la ciudad de Asunción. Aparentemente la criatura, que estaba al cuidado de una niñera, se tiró al agua detrás de una pelota.

Por ABC Color

El niño víctima de ahogamiento en Tablada Nueva fue identificado por los agentes de la comisaría 20ª de Asunción como Elian Gael Acuña Villalba de un año de vida, hijo de Richard Acuña (25) y de Elina Antonia Villalba (31), domiciliados en el barrio Jara de la capital del país.

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Fuentes de la misma unidad policial relataron que en la tarde del martes último, alrededor de las 16:30, la criatura había quedado al cuidado de la niñera Margarita Raquel Sosa (40), domiciliada en India y San Miguel del barrio Tablada Nueva.

Según la hipótesis manejada por los investigadores, el bebé cayó en el agua en su intento de recuperar la pelota con la que estaba jugando.
Según la hipótesis manejada por los investigadores, el bebé cayó en el agua en su intento de recuperar la pelota con la que estaba jugando.

Aparentemente, la empleada aprovechó la ausencia de los padres para llevar a su casa al menor, que luego salió a jugar con una pelota a orilla de la Laguna Pytã, sin la supervisión de su cuidadora.

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En un descuido, la pelota fue a parar a la laguna y el niño inocentemente se tiró al agua con intenciones de recuperarla. Cuando su niñera se percató de lo que había ocurrido rescató a la víctima y alertó de lo que había pasado al papá del bebé.

Niño llegó sin signos de vida al centro asistencial de Tablada Nueva

Con la ayuda de los vecinos trasladaron a la víctima hasta la Unidad de Salud de Blanco Cue, en Tablada Nueva, donde los médicos de guardia confirmaron que la criatura ya llegó sin signos de vida.

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Tras la confirmación de la muerte de la criatura, el hecho fue comunicado al Ministerio Público, la fiscala Clyde Acosta tomó intervención en el caso, también llegaron al sitio el médico forense Ricardo Brítez y personal del departamento Criminalística de la Policía Nacional.