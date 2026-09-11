Anuncian cierre parcial del Puente de la Amistad por trabajos de reparación

La concesionaria EPR Yguazú informó que las tareas se desarrollarán entre las 21:00 de este viernes y las 05:00 del sábado, principalmente en el sector de la Aduana brasileña y en determinados tramos de la estructura.

El paso vehicular no será cerrado completamente. Los conductores deberán circular por los sectores habilitados y seguir las indicaciones del personal encargado de ordenar el tránsito en las zonas donde se ejecuten las obras.

Uno de los trabajos previstos corresponde a la reparación del pavimento en el área de la Aduana, incluyendo el sector cubierto, además de intervenciones puntuales sobre el puente.

La empresa optó por realizar las tareas durante la madrugada debido al menor movimiento que habitualmente se registra en ese horario, con el objetivo de reducir el impacto sobre el intenso tránsito fronterizo.

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Pasarela peatonal también será intervenida

Las labores alcanzarán igualmente a las pasarelas utilizadas por los peatones. En estos sectores se prevén cierres temporales y alternados, de manera que mientras una pasarela permanezca inhabilitada, la otra pueda ser utilizada para mantener el cruce en ambos sentidos.

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La concesionaria indicó que el operativo fue coordinado con las autoridades de Paraguay y Brasil. En caso de registrarse condiciones climáticas que impidan desarrollar las tareas con normalidad, el cronograma podría ser modificado.

Deterioro

Algunos peatones publicaron en los últimos días fotografías de grietas y huecos en el paso peatonal del puente internacional que conecta Ciudad del Este con Foz de Yguazú.

En ese sentido, Gremios empresariales y autoridades de ambos países solicitaron evaluaciones técnicas periódicas sobre el estado del puente, que tiene más de seis décadas de antigüedad.