¡Atención! Anuncian cierre parcial del Puente de la Amistad

Según el comunicado, la intervención se realizará desde las 20:00 de este martes, hasta las 04:00 de la madrugada del miércoles. Durante ese periodo, uno de los carriles permanecerá bloqueado y el tránsito será regulado mediante el sistema de “pare y siga”, para alternar la circulación de vehículos.

Desde la empresa explicaron que las tareas se desarrollarán en horario nocturno para reducir el impacto en el intenso flujo vehicular y comercial que se registra entre Ciudad del Este y Foz de Iguazú.

Asimismo, se prevé una buena señalización y la presencia de agentes de la Policía Rodoviaria Federal (PRF) en el lado brasileño, quienes se encargarán de orientar a los conductores con el apoyo del personal del Área Naval del Este en territorio paraguayo.

Se recomienda a los automovilistas prever posibles demoras, circular con precaución y respetar las indicaciones en el tramo intervenido. En caso de condiciones climáticas adversas, los trabajos podrían ser reprogramados.

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El director ejecutivo de EPR Iguazú, Silvio Caldas, destacó que en el Puente de la Amistad el mantenimiento es fundamental para garantizar la seguridad en la principal conexión entre Foz de Iguazú y Ciudad del Este.