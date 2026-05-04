ABC en el Este
04 de mayo de 2026 a la - 15:33

¡Atención! Anuncian cierre parcial del Puente de la Amistad

El Puente de la Amistad, que une el Este del país con Brasil, registró intenso tráfico vehicular, lo cual no era habitual hace meses debido al cierre de la frontera como medida para evitar contagios del coronavirus. Hace siete meses que este paso estaba clausurado.
El Puente de la Amistad será bloqueado de manera intermitente para reparación del pavimento.Archivo, ABC Color

CIUDAD DEL ESTE. La concesionaria EPR Iguazú anunció el bloqueo parcial del Puente de la Amistad para ejecutar trabajos de reparación del pavimento, con el objetivo de mejorar las condiciones del principal paso fronterizo entre Paraguay y Brasil.

Por ABC Color

Según el comunicado, la intervención se realizará desde las 20:00 de este martes, hasta las 04:00 de la madrugada del miércoles. Durante ese periodo, uno de los carriles permanecerá bloqueado y el tránsito será regulado mediante el sistema de “pare y siga”, para alternar la circulación de vehículos.

Desde la empresa explicaron que las tareas se desarrollarán en horario nocturno para reducir el impacto en el intenso flujo vehicular y comercial que se registra entre Ciudad del Este y Foz de Iguazú.

Asimismo, se prevé una buena señalización y la presencia de agentes de la Policía Rodoviaria Federal (PRF) en el lado brasileño, quienes se encargarán de orientar a los conductores con el apoyo del personal del Área Naval del Este en territorio paraguayo.

Se recomienda a los automovilistas prever posibles demoras, circular con precaución y respetar las indicaciones en el tramo intervenido. En caso de condiciones climáticas adversas, los trabajos podrían ser reprogramados.

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El director ejecutivo de EPR Iguazú, Silvio Caldas, destacó que en el Puente de la Amistad el mantenimiento es fundamental para garantizar la seguridad en la principal conexión entre Foz de Iguazú y Ciudad del Este.