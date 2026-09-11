Tras siete meses, inicia la restauración de la Catedral San Blas

La intervención cuenta con el respaldo de Itaipú Binacional y tiene como objetivo que la iglesia vuelva a estar habilitada parcialmente para las celebraciones religiosas por la fiesta patronal el 3 de febrero de 2027.

El proyecto será ejecutado mediante un convenio entre ITAIPU, a través de la Asesoría de Responsabilidad Social, y la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), que estuvo a cargo del proceso de contratación de la empresa Implenia S.A, del grupo TOCSA. Los representantes de la firma son Diego Bentel, Santiago Sapena y Tatiana Mikelj.

Sobre el monto de la inversión, el director general paraguayo de Itaipú, Justo Zacarías, evitó dar una cifra, pero aseguró que será un monto importante. “No recuerdo el monto exacto. Está dentro de un convenio con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), que llevó adelante la contratación de la empresa, pero es un valor importante porque se va a hacer una intervención importante”, manifestó.

La meta establecida es habilitar parcialmente el templo para febrero del próximo año, coincidiendo con el aniversario de Ciudad del Este y la festividad de su santo patrono.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Primeros trabajos

El superintendente de Ingeniería de la Dirección Técnica de Itaipú, ingeniero Armando Luis Ortiz Torres, explicó que actualmente se ejecutan las tareas preliminares, entre ellas el vallado perimetral para delimitar y asegurar el área de trabajo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ortiz Torres explicó que previamente se realizó una evaluación patológica de la estructura por parte de una empresa especializada. El estudio permitió determinar qué elementos deberán ser reemplazados y cuáles pueden ser recuperados.

“El techo, en lo que es la parte de cobertura, va a ser totalmente sustituido”, explicó. Sin embargo, algunas de los tirantes de madera podrán ser reutilizados, de acuerdo con el análisis realizado por los especialistas, debido además a su valor histórico.

Una reforma integral

El proyecto contempla una reforma integral del templo, que abarcará arquitectura, estructura, instalaciones eléctricas, sistema hidrosanitario, iluminación, sonido y otros servicios.

Uno de los principales componentes será la instalación de un nuevo sistema de protección y combate contra incendios, inexistente hasta ahora en la catedral.

El proyecto contempla un sistema de agua presurizada, tanque externo y equipamiento destinado a responder ante eventuales incendios. También se instalará un generador eléctrico para garantizar el funcionamiento del templo ante posibles interrupciones del suministro.

La expectativa es que el templo pueda estar listo para las celebraciones de febrero, aunque algunos trabajos exteriores o detalles complementarios podrían extenderse posteriormente si aparecen imprevistos durante la ejecución.

Para la Iglesia Católica, el comienzo de las obras representa el cierre de una etapa marcada por la incertidumbre y el inicio de la recuperación de uno de los principales símbolos de Ciudad del Este.

El obispo Pedro Collar manifestó su satisfacción por el inicio de los trabajos y dijo que la comunidad diocesana vivió con preocupación las consecuencias del incendio.

Misa en salón parroquial.

Desde el incendio, las celebraciones religiosas se realizan en el salón parroquial ubicado detrás de la catedral. Aunque el espacio permite mantener las misas diarias, es muy reducido para casamientos y otras celebraciones especiales, por lo que varias de estas actividades fueron trasladadas a otras parroquias de la ciudad.

El incendio

El incendio que motivó la restauración ocurrió el 9 de febrero de 2026 y afectó principalmente la parte superior de la Catedral San Blas. El fuego consumió gran parte de la cobertura y provocó daños en las vigas de madera, el cielorraso y sectores de las paredes.