Fin de semana con tiempo inestable para el Este del país

Tanto hoy como mañana podrían registrarse precipitaciones dispersas y ocasionales tormentas eléctricas. Asimismo, el predominio de vientos del sector sur, de intensidad moderada, favorecerá el ingreso de aire más fresco y un descenso progresivo de las temperaturas. Esta condición estará acompañada inicialmente por cielos mayormente nublados.

Para este sábado, la Dirección Nacional de Meteorología indica tiempo fresco, cielo mayormente nublado, vientos moderados del sur, lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas, luego mejorando. La temperatura mínima es de 16 °C y la máxima, de 21 °C.

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Las temperaturas mínimas tenderían a descender durante el domingo y lunes, con valores que podrían ubicarse entre 9 y 17 °C, mientras que las máximas se mantendrían entre 18 y 23 °C, dando lugar a un ambiente frío a fresco durante la mañana y levemente cálido durante la tarde.

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Para el domingo, las condiciones de tiempo se mantendrán frescas, con cielo mayormente nublado, vientos del sur y lluvias dispersas. La mínima prevista es de 14 °C y la máxima, de 19 °C.