Días de ambiente fresco y vientos del sur en el Este del país

Durante la jornada de este domingo se prevé un ambiente fresco, con cielo mayormente nublado y lluvias dispersas. La temperatura mínima será de 14 °C y la máxima llegará a 19 °C. Asimismo, se esperan vientos predominantes del sector sur.

Para los días lunes 14 y martes 15 se prevén amaneceres fríos a frescos, seguidos de tardes cálidas, cielo mayormente nublado, vientos del sur y lluvias dispersas, que luego irían mejorando.

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La temperatura mínima prevista es de 12 °C, mientras que las máximas serán de 19 °C. En cuanto a las precipitaciones, para hoy y mañana se prevén lluvias dispersas que podrían estar acompañadas de actividad eléctrica.

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