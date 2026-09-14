Falsos agentes de la Senad toman por asalto vivienda de candidato a concejal y roban una caja fuerte

El asalto domiciliario ocurrió en la noche de ayer, a las 23:50 aproximadamente, en una vivienda ubicada en el barrio Guaraní de Santa Rosa del Monday, según el informe de la Comisaría 17ª de la zona.

Según datos, los desconocidos llegaron hasta la propiedad a bordo de una camioneta Mitsubishi Triton y una Kia Sportage. Los hombres portaban armas de fuego y utilizaban vestimenta similar a la de agentes antidrogas, además de chalecos y pasamontañas.

En las imágenes del circuito cerrado se observa el momento que varios integrantes del grupo llegan al lugar portando armas largas para luego violentar el acceso a la vivienda.

En un momento dado, se observa cuando los delincuentes cargan la caja fuerte en la carrocería de una camioneta Mitsubishi y luego abandonan el sitio, escoltados por una Kia Sportage.

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La Policía informó preliminarmente que la caja fuerte contenía cheques, aunque no se descarta de una buena suma de dinero en efectivo.

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Otros datos obtenidos durante las primeras averiguaciones indican que también habría en su interior una pistola y un fusil.

Tras el hecho, se dio intervención al Ministerio Público y fueron convocados agentes del Departamento de Investigaciones y de Criminalística para levantar evidencias y analizar las imágenes de las cámaras de seguridad.

Operativos

La Dirección de Policía de Alto Paraná lanzó el miércoles pasado el Operativo Py’a Guapy, con controles de personas y vehículos, además de patrullajes preventivos para combatir robos en el departamento.

Asimismo, tras el asalto tipo comando registrado en la ciudad de Santa Rita, la Policía Nacional había implementado el Operativo Responsum, con nuevas estrategias destinadas a fortalecer la capacidad de respuesta ante este tipo de ataques. Sin embargo, pese a estos despliegues, la inseguridad sigue igual que antes.