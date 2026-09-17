Cae presunto cerebro del millonario robo a la bóveda de cambistas de Ciudad del Este

Se trata de Mario Pucheta Martínez (57), quien cuenta con órdenes de captura con fines de extradición en Paraguay y Brasil y habría utilizado varias identidades y hasta cirugías para evadir a las autoridades.

El operativo estuvo a cargo de agentes del Departamento de Convenios y Acuerdos de Cooperación Policial Internacional, en una vivienda ubicada en el asentamiento R.I. 14, en el distrito de Juan E. O’Leary, departamento de Alto Paraná.

Pucheta Martínez registra dos órdenes de captura con fines de extradición, relacionadas con investigaciones por tráfico de drogas y hurto agravado, según el reporte policial. En Brasil también cuenta con una orden de captura pendiente por tráfico de drogas y lavado de dinero.

Varias identidades y cirugías estéticas

Uno de los elementos que complicó durante años la localización del sospechoso es el uso de distintas identidades y cirugías estéticas. Otros de los nombres que utilizaba en nuestro país eran: Juan Pucheta Martínez y Jorge Fretes, mientras que en Brasil habría utilizado las identidades de Mario Pucheta y João Pucheta Martins.

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Durante el procedimiento también se constató que utilizaba una cédula de identidad a nombre de Gabriel Martínez, nacido en la ciudad de Bella Vista Norte.

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De acuerdo con los datos proporcionados por la Policía, Pucheta incluso habría recurrido a distintas cirugías estéticas con el objetivo de modificar su apariencia y evitar ser reconocido.

Megarrobo a los cambistas

La investigación atribuye a Pucheta el apoyo logístico y el financiamiento del megarrobo a los cambistas. También era buscado por el histórico golpe a la sede de Prosegur de Ciudad del Este.

Incluso, durante un allanamiento realizado en una propiedad relacionada a Pucheta en Presidente Franco, los investigadores habían encontrado anotaciones que contenían instrucciones relacionadas con la ejecución del golpe. Ese hallazgo fue utilizado como uno de los elementos para vincularlo con la planificación del robo.

El túnel que llevó hasta la bóveda

El millonario robo se produjo entre el 3 y el 5 de febrero de 2024, cuando una banda de delincuentes accedió a la bóveda de la Asociación de Trabajadores Cambistas mediante un túnel excavado desde un local comercial ubicado sobre la calle Camilo Recalde.

La excavación permitió a los delincuentes llegar hasta la bóveda ubicada en el paseo central entre la ruta PY02 y la avenida Monseñor Rodríguez.

La Policía estimó que el túnel tenía unos 130 metros de extensión. La operación permitió a los delincuentes acceder a los casilleros de los cambistas y sustraer una millonaria suma de dinero. Oficialmente se denunció la suma de G. 4.750 millones, aunque los propios afectados manejaban extraoficialmente una cifra cercana a los US$ 30 millones.