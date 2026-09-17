Hallan fragmentos de vidrio en almuerzo escolar de alumnos en Hernandarias

El hecho se registró el martes, a las 10:30, cuando docentes comunicaron al director de la institución, Hernán Fernández, que algunos estudiantes habían encontrado lo que aparentaba ser vidrio dentro de la comida.

“Ahí observo que sí hay algo adentro, entonces suspendo que se continúen sirviendo la comida en todos los niveles”, manifestó el director. Agregó que inmediatamente activó el protocolo correspondiente y comunicó el caso a su supervisor y a la Gobernación de Alto Paraná.

De acuerdo con Fernández, la comida ya había sido servida desde el nivel inicial hasta el sexto grado. Sin embargo, fueron las profesoras del segundo, tercero y quinto grado las que encontraron los vidrios.

Una madre que trasladó a su hijo hasta Urgencias del Hospital Distrital de Hernandarias relató que uno de los estudiantes alertó inicialmente al director sobre la presencia de vidrio en la comida.

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Según explicó, el director intervino y ordenó detener inmediatamente la distribución de los alimentos. La mujer sostuvo además que aproximadamente ocho alumnos habrían encontrado fragmentos en sus platos y que algunos incluso tuvieron que retirarlos de la boca.

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La madre también afirmó que uno de los docentes probó la comida y habría encontrado también un fragmento.

Las familias solicitaron explicaciones a la empresa encargada del servicio de alimentación, Mana, de Isabel Petrona Cabrera Gómez, y a la Gobernación de Alto Paraná, debido a la gravedad de la situación.

La denunciante cuestionó además la actitud que, según afirmó, tuvo una representante de la empresa al llegar a la institución. “No querían que se filme, nos dijeron que ellos no trabajan con vidrio, se rieron de nosotros, no se pusieron a disposición, minimizaron todo”, lamentó.

Piden investigación

El concejal departamental Aldo Barrios (Yo Creo) se constituyó en la institución y solicitó a la Gobernación de Alto Paraná la apertura de un sumario para determinar cómo llegaron los fragmentos de vidrio hasta los alimentos distribuidos a los estudiantes.

Barrios mantuvo una reunión con el director de la escuela, el secretario de Educación de la Gobernación, Eligio Martínez, representantes de la empresa proveedora y miembros de la comisión de padres.

Gobernación confirma investigación administrativa

A través de un comunicado oficial, la Gobernación de Alto Paraná informó que, dispuso la intervención de la dependencia administrativa responsable del programa y la constitución de funcionarios en la institución educativa.

Según la institución departamental, el objetivo fue verificar lo ocurrido, recabar antecedentes y adoptar las primeras medidas de resguardo.

La Gobernación señaló además que se brindó acompañamiento a los estudiantes posiblemente afectados y que estos fueron sometidos a evaluaciones médicas.

“Conforme a los informes preliminares recibidos, dichas evaluaciones no evidenciaron alteraciones encontrándose dentro de los valores normales”, refiere el comunicado. No obstante, la institución indicó que continuará realizando el seguimiento correspondiente y facilitará la asistencia que resulte necesaria.

En relación con la investigación, la Gobernación informó que dispuso la apertura inmediata de una investigación administrativa de carácter sumarial, con el objetivo de esclarecer los hechos “con objetividad y sin anticipar conclusiones ni atribuir responsabilidades”.

Intentamos comunicarnos con representantes de la empresa a través del número telefónico con terminación 986, pero no obtuvimos respuesta. No obstante, permanecemos abiertos a escuchar su versión de los hechos.