Contaminación visual: CDE retirará carteles políticos de sus principales avenidas

La decisión se da ante las reiteradas quejas por la contaminación visual generada durante el periodo electoral, especialmente en las principales calles y avenidas de la capital de Alto Paraná. En algunos sectores, las estructuras instaladas llegan a afectar la visibilidad en cruces y puntos de circulación vehicular.

Según informó la Comuna, los trabajos estarán a cargo de la Dirección de Servicios Municipales y la Dirección de Planta Asfáltica. El operativo comenzará sobre la avenida San José y posteriormente se extenderá de manera progresiva a otras avenidas de Ciudad del Este durante el transcurso de la semana.

La Municipalidad señaló que la intervención forma parte de las acciones de ordenamiento y mantenimiento de los espacios públicos, con el propósito de mantener despejadas las principales vías y mejorar las condiciones de circulación.

Asimismo, comunicó a los propietarios de las estructuras que tengan interés en reutilizar los materiales que podrán retirarlos por cuenta propia antes del inicio de las tareas municipales.

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Propaganda electoral

El periodo de propaganda electoral para las elecciones municipales en medios de comunicación -prensa escrita, radial y televisiva- se inició el 16 de julio y se extenderá hasta el 1 de octubre, conforme al artículo 290 de la Ley N.º 7135/23.

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Habitualmente, el retiro de la propaganda en la vía pública se intensifica con el inicio de la veda electoral. Sin embargo, en este caso, la Municipalidad de Ciudad del Este sostiene que el operativo enmarca dentro de las acciones de ordenamiento y mantenimiento de los espacios públicos, ante las quejas por la contaminación visual que generan los carteles y pasacalles en las principales avenidas.

Seguridad vial y recuperación de espacios

La presencia de estructuras publicitarias irregulares en las vías de Ciudad del Este ya generó intervenciones de otras instituciones durante este año.

En mayo de 2026, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) realizó un operativo en el microcentro de Ciudad del Este y retiró 57 estructuras publicitarias tras aparecer mensajes xenófobos en pantallas LED.

El retiro de los carteles se realizó en cumplimiento a lo establecido en la Ley Nº 5016/14, Nacional de Tránsito, cuyo artículo 43 considera falta grave la instalación de elementos que puedan obstaculizar la visibilidad o distraer a los conductores.