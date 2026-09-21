Asaltan y golpean a brasileño tras cita pactada a través de Grindr en Ciudad del Este

El nuevo asalto de este grupo de delincuentes ocurrió alrededor de las 10:30, en un pasillo del barrio San Rafael de Ciudad del Este.

Según el relato de la víctima, el domingo contactó a través de la aplicación de citas Grindr con un hombre que se identificó como paraguayo. Posteriormente, la conversación continuó por WhatsApp, donde el desconocido le habría enviado en reiteradas ocasiones su ubicación y lo habría insistido para concretar el encuentro.

El brasileño explicó que se encontraba en Foz de Yguazú participando de un congreso y aprovechó la ocasión para cruzar el Puente de la Amistad y realizar algunas compras. Debido a la cercanía, posteriormente se dirigió a pie hasta el barrio San Rafael (zona roja de esta capital departamental), donde fue interceptado por cuatro hombres que se encontraban en plena calle vecinal.

La víctima relató que uno de los desconocidos le golpeó en la cabeza con la culata de una pistola, provocándole una herida cortante y un abundante sangrado.

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Pese a la agresión, aseguró que logró forcejear con los asaltantes y escapar del lugar. No obstante, los delincuentes le despojaron de su mochila que contenía productos de belleza cuyo valor estimó entre 400 y 500 reales.

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“No entré a ninguna casa”

La víctima explicó que el asalto ocurrió en una calle vecina, ante numerosas personas, circunstancia que, según dijo, le generó confianza y le hizo pensar que no corría peligro.

“Me pareció extraño porque la calle estaba muy llena y ellos, aún con la calle llena, actuaron y no tuvieron miedo de nada”, manifestó.

Recomiendan extremar las precauciones

Ante este tipo de situaciones, Grindr recomienda a sus usuarios verificar la identidad de las personas mediante videollamadas, concretar los primeros encuentros en lugares públicos y concurridos, compartir la ubicación con familiares o personas de confianza y reportar cualquier comportamiento sospechoso a la plataforma o a la Policía. En este caso, el hombre aseguró haber seguido estas recomendaciones, aunque igualmente fue víctima del asalto.