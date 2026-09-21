Día de la Juventud: hurto y violencia familiar encabezan los delitos cometidos por jóvenes en Paraguay

Un reciente estudio elaborado por el Observatorio del Ministerio Público —sobre la base de datos de su Oficina de Estadística— reveló que los jóvenes de entre 18 y 30 años constituyen el grupo predominante entre los investigados por los delitos más frecuentes del país.

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En el periodo comprendido entre 2021 y 2025, el sistema penal registró un total de 725.501 denuncias por diversos hechos punibles. Al analizar los 12 delitos de mayor impacto social, las cifras evidencian un patrón preocupante: la abrumadora mayoría de los procesados son hombres jóvenes.

Los delitos con mayor presencia juvenil

De acuerdo con el reporte oficial, las tipificaciones con más carpetas abiertas e involucramiento de jóvenes son:

Hurto (en todas sus modalidades): Fue el delito más denunciado en el quinquenio, con 314.777 casos. En este rubro, el 60% de los presuntos autores son jóvenes de 18 a 30 años, y el 91% corresponde a varones.

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Violencia familiar: Muestra un incremento sostenido con 172.722 denuncias. El 40 % de los investigados pertenece a la franja juvenil, con un 80 % de presencia masculina.

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Robo (incluyendo robo agravado y con resultado de muerte): Sumó 89.170 denuncias, donde los jóvenes de 18 a 30 años encabeza la franja con el 67 % del total de investigados (93 % hombres).

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Exposición al peligro en el tránsito: Registro 47.304 denuncias; el 47 % de los imputados son jóvenes (90 % varones).

Lesiones y lesión grave: Acumularon 45.926 y 3.164 denuncias respectivamente, registrando en ambos casos un predominio de jóvenes de entre el 40 % y el 52 %.

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Narcotráfico y crímenes de alta gravedad

El análisis también pone de manifiesto cómo las redes del microtráfico y el crimen organizado absorben a la población joven. En las causas abiertas por la Ley N.º 1340/88 (Narcotráfico), que acumuló 13.991 carpetas fiscales, el 61 % de los involucrados tiene entre 18 y 30 años y el 86% son hombres.

Respecto a los delitos contra la vida y la integridad sexual:

Homicidio doloso: Se registraron 6.565 denuncias, donde los jóvenes de 18 a 30 años lideran la franja de investigados (90 % hombres).

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Coacción sexual y violación: Totalizó 6.507 causas, con un 40 % de sospechosos jóvenes y un 97 % de varones.

Abuso sexual en niños: Alcanzó 17.305 denuncias. Aunque el 30 % de los investigados son jóvenes adultos, el informe enciende las alarmas al señalar que un 14 % de los presuntos agresores son adolescentes de entre 14 y 17 años. En total, el 94 % de las causas involucra a hombres.

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La excepción: maltrato infantil

El único hecho punible analizado donde la tendencia de género se revierte es el maltrato de niños y adolescentes bajo tutela. De las 7.680 denuncias ingresadas en cinco años, la franja de 18 a 30 años también predomina, pero el 75% de las personas investigadas son mujeres.

En cuanto a la Trata de personas, de las 389 causas abiertas, los jóvenes representan el 25 % de los indagados (54 % hombres).

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Un impacto que trasciende lo judicial

El informe concluye alertando que el ingreso de un joven al sistema penal —donde desde los 18 años se asume la responsabilidad penal de un adulto— genera consecuencias devastadoras a largo plazo.

Además del estigma y la posible pérdida de libertad, el antecedente judicial trunca los proyectos de estudio, condiciona severamente la inserción laboral futura y genera un fuerte impacto económico y emocional en el entorno familiar.

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Esta elevada incidencia criminal entre la juventud plantea preguntas de fondo sobre el entorno socioeconómico, la falta de oportunidades de empleo y formación, las adicciones y la necesidad urgente de fortalecer las políticas de prevención social en el país.