La fuerza del agua, un atractivo turístico para disfrutar en la Triple Frontera durante el feriado largo

La privilegiada ubicación de Alto Paraná, en el corazón de una región trinacional, permite combinar el turismo interno con la visita a destinos de Brasil y Argentina. A las bellezas naturales de Alto Paraná se suma la posibilidad de cruzar fácilmente las fronteras para conocer otros destinos turísticos de la región.

Paraguay, Brasil y Argentina comparten una riqueza hídrica que da origen a espectáculos naturales impresionantes en Sudamérica. Entre ellos se encuentran la represa de Itaipú, ubicada entre Paraguay y Brasil, y las cataratas del Iguazú, compartidas por Brasil y Argentina.

Durante esta época del año, la represa de Itaipú puede abrir sus compuertas en determinados días para liberar el exceso de agua, generando un espectáculo visual que atrae a visitantes de la región.

La apertura programada de las compuertas del vertedero de la Central Hidroeléctrica Itaipú (CHI) se inició el domingo 13 de septiembre, debido al aumento del nivel del embalse tras las lluvias registradas en las centrales ubicadas aguas arriba, además de las condiciones de demanda de los sistemas eléctricos interconectados a la usina.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Las compuertas permanecieron abiertas durante el último fin de semana y, conforme a las previsiones hidrológicas y de producción de energía, se espera que continúen abiertas durante esta semana.

Seguí el canal de

ABC en el Este en WhatsApp

La apertura del vertedero ofrece a los turistas que visitan Itaipú un atractivo adicional durante el recorrido por la central hidroeléctrica. El itinerario contempla una parada en el Mirador de la Margen Derecha, desde donde se puede observar el vertedero en toda su magnitud. Esta propuesta forma parte de los atractivos del Complejo Turístico Itaipú (CTI).

Las visitas a la Central Hidroeléctrica Itaipú se realizan con agendamiento previo, todos los días, en los siguientes horarios: 8:00, 9:00, 10:00, 10:30, 13:10, 14:00 y 14:30.

Para consultas y reservas, los interesados pueden comunicarse a los teléfonos 061-5998040 y 061-5998094, o escribir al correo electrónico cturistico@itaipu.gov.py.

Quienes deseen realizar este recorrido deben presentarse en el Centro de Recepción de Visitas (CRV), ubicado en Hernandarias, desde donde parten los buses hacia la central hidroeléctrica.

Cataratas del Iguazú: una maravilla natural en la frontera

Otro destino de gran impacto visual son las cataratas del Iguazú, compartidas por Brasil y Argentina. Ambos lados cuentan con parques naturales, miradores y senderos que permiten apreciar de cerca la fuerza del agua y la biodiversidad de la región.

Los complejos turísticos también ofrecen patios de comidas, paseos en embarcaciones, recorridos en helicóptero y otros atractivos destinados a los visitantes. Las entradas pueden adquirirse de manera online, una alternativa que permite organizar con anticipación la visita y evitar filas en los accesos.

Los viajeros pueden hospedarse en Ciudad del Este y sus alrededores y cruzar la frontera hacia Brasil o Argentina únicamente durante el día del paseo. La visita a las cataratas puede realizarse en una jornada, dependiendo del itinerario y de las actividades elegidas, e incluso combinarse con otros atractivos cercanos, como el Hito de las Tres Fronteras, el Parque de las Aves y acuarios, entre otros sitios turísticos.

La extraordinaria biodiversidad y la singular belleza paisajística de la región contribuyeron a que el Parque Nacional Iguazú, en Argentina, fuera declarado Patrimonio Natural de la Humanidad por la Unesco y fueron reconocidas como una de las Nuevas Siete Maravillas Naturales del Mundo.

Otros sitios de singular belleza en Alto Paraná

Además de Itaipú y las cataratas del Iguazú, otros municipios de Alto Paraná ofrecen espectáculos naturales protagonizados por el agua. Entre los destinos más conocidos se encuentran las Cataratas del Monday, en Presidente Franco, y los Saltos del Ñacunday, ubicados en el distrito del mismo nombre, en la zona sur del departamento.

Las Cataratas del Monday es uno de los atractivos naturales más reconocidos de Alto Paraná que están situados en el distrito de Presidente Franco, dentro del Parque Municipal Monday, una reserva natural de nueve hectáreas.

Las cinco cabañas que te van a enamorar en Alto Paraná

La caída de agua puede apreciarse muy de cerca durante todo el año, ofreciendo a los visitantes un paisaje de gran belleza y una experiencia de contacto directo con la naturaleza. El salto de agua tiene entre 40 y 45 metros de altura, un ancho de aproximadamente 120 metros y una composición de tres caídas de agua principales formadas por el río Monday.

El acceso cuenta con dos parques que ofrecen vistas y experiencias diferentes. Ambos permanecen abiertos de lunes a lunes, lo que permite a los turistas incluir este destino en sus planes de visita durante el feriado largo.

Saltos del Ñacunday

Otro destino menos conocido, pero igualmente imponente, son los saltos del Ñacunday, ubicados en el distrito del mismo nombre, en la zona sur de Alto Paraná.

El atractivo se encuentra dentro de un parque nacional rodeado de una exuberante vegetación, que enmarca una imponente caída de agua de aproximadamente 43 metros de altura y hasta 100 metros de ancho.

El Parque Nacional Ñacunday cuenta con una superficie de 2.003 hectáreas y está habilitado para las visitas de lunes a lunes, de 7:00 a 17:00.

Con sus saltos de agua, reservas naturales y atractivos turísticos, Alto Paraná ofrece diversas alternativas para quienes buscan aprovechar el feriado largo, disfrutar de la naturaleza y recorrer los destinos que conectan a Paraguay con Brasil y Argentina en la Triple Frontera.