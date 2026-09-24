Balsa entre Puerto Irala y Puerto Libertad, paralizada por burocracia argentina

Todas las gestiones para la operación de la balsa ya fueron finiquitadas hace casi un año. La embarcación permanece anclada en el río Paraná hace dos años, pero aún no puede operar.

En octubre del año pasado, el Gobierno argentino dio luz verde para que las embarcaciones remolcadoras realicen el cruce transversal fronterizo entre Domingo Martínez de Irala y Puerto Libertad, a través del río Paraná. Sin embargo, hasta ahora no comisionó a los funcionarios públicos que deben estar a cargo de los controles.

Alberto Almada, uno de los impulsores del proyecto, lamentó que, por una cuestión mínima y burocrática, la embarcación permanezca varada en el río, causando enormes perjuicios económicos a los inversores.

Dijo que se realizaron todas las obras necesarias para los controles y que estas fueron verificadas y aprobadas. Además, se obtuvieron todos los permisos y licencias requeridos por ambos países, pero la balsa aún no opera.

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“El intendente argentino ya agotó todas las instancias y, pese a su insistencia, no se logró la operación de la balsa. Un equipo de la Gobernación de Misiones fue a Buenos Aires hace como un mes y recibió promesas de que en 20 días se tendría una noticia positiva, pero hasta ahora seguimos esperando”, expresó.

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La empresa concesionaria del servicio es Macuco Ecoaventura y Navegación SA, que tiene vía libre tanto del Gobierno paraguayo como del argentino. La inversión es de más de 3 millones de dólares, además de los gastos que ya están vigentes, como pagos de seguros y mantenimiento.

Una importante conexión

La balsa tiene capacidad para 160 personas, 32 vehículos pequeños y 12 carretas.Esta nueva conexión podría contribuir a reducir la congestión en el Puente de la Amistad, ya que los viajeros argentinos podrán evitar el paso por Puerto Iguazú y llegar directamente a Ciudad del Este a través de Los Cedrales en menos de una hora.

También, del lado argentino, facilitaría el acceso a ciudades como Eldorado, Wanda, Puerto Esperanza y Puerto Iguazú, que tienen un importante movimiento agrícola, comercial y turístico.