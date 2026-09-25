Meteorología anuncia una jornada fresca a calurosa en el Este del país

Para este viernes, se espera un amanecer fresco, aunque el ambiente se tornará caluroso durante la tarde. El cielo permanecerá parcialmente nublado y soplarán vientos del noreste. La temperatura mínima prevista es de 18 °C, con una máxima de 31 °C.

El sábado continuará el aumento de las temperaturas. La jornada se presentará cálida a calurosa, con cielo parcialmente nublado y vientos predominantes del norte. La mínima será de 19 °C, mientras que la máxima alcanzará los 33 °C.

Lluvias desde el domingo

En tanto, para el domingo se pronostica el día más caluroso del fin de semana, con una temperatura máxima de 35 °C y una mínima de 22 °C. El cielo estará parcialmente nublado a nublado, con vientos moderados del norte y chaparrones.