ABC en el Este
25 de septiembre de 2026 a la - 07:04

Meteorología anuncia una jornada fresca a calurosa en el Este del país

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La Dirección de Meteorología anuncia ascenso progresivo de la temperatura.

La Dirección de Meteorología anuncia un fin de semana con temperaturas en ascenso y condiciones que podrían volverse inestables hacia el domingo en Ciudad del Este.

Por ABC Color

Para este viernes, se espera un amanecer fresco, aunque el ambiente se tornará caluroso durante la tarde. El cielo permanecerá parcialmente nublado y soplarán vientos del noreste. La temperatura mínima prevista es de 18 °C, con una máxima de 31 °C.

El sábado continuará el aumento de las temperaturas. La jornada se presentará cálida a calurosa, con cielo parcialmente nublado y vientos predominantes del norte. La mínima será de 19 °C, mientras que la máxima alcanzará los 33 °C.

Lluvias desde el domingo

En tanto, para el domingo se pronostica el día más caluroso del fin de semana, con una temperatura máxima de 35 °C y una mínima de 22 °C. El cielo estará parcialmente nublado a nublado, con vientos moderados del norte y chaparrones.