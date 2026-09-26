Bomberos de CDE busca recaudar fondos para traer una autoescala de EE. UU.

La campaña también tendrá una segunda jornada el próximo sábado 4 de octubre, con voluntarios apostados en distintos puntos de la ciudad para recibir las donaciones de la ciudadanía.

Los principales puntos de colecta están ubicados en la zona céntrica, Ruta PY07, Área 1, Mercado de Abasto Municipal, Área 4, Inside, avenida Perú y avenida Julio César Riquelme.

Cada vez más urgente

La adquisición de una nueva autoescala responde al crecimiento vertical de Ciudad del Este. La unidad actualmente dispone de un vehículo de procedencia europea del año 1987, adquirido y trasladado a la ciudad en 2012, con una capacidad operativa de aproximadamente 30 metros de altura. Sin embargo, debido a sus años de uso, se requiere de otra unidad.

El traslado hasta Ciudad del Este tendrá un costo aproximado de US$ 100.000, en el marco de un convenio con bomberos estadounidenses.

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La necesidad quedó expuesta durante el incendio registrado el 9 de febrero de 2026 en la Catedral de Ciudad del Este. En aquella emergencia, los bomberos no pudieron utilizar la autoescala debido a que el vehículo se encontraba averiado, lo que dificultó el combate del fuego desde la parte superior de la estructura.