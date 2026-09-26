Cae pareja brasileña por supuesta extorsión a médicos tras cirugía estética

La entrega vigilada se realizó esta mañana, a las 9:30, aproximadamente, frente a una conocida escribanía situada sobre la avenida General Andrés Rodríguez de Ciudad del Este.

Según explicó el subcomisario Fabio Santacruz, jefe de la División Comando Tripartito, la pareja compuesta por Taiza Gomes de Campos (36) y Adenir de Goes (56) ingresó al territorio paraguayo con la intención de cobrar 25.000 reales, luego de una serie de llamadas y mensajes extorsivos a un equipo médico.

Santacruz dijo que a través del Comando Tripartito supieron que ambos también tienen procesos abiertos en Brasil relacionados con denuncias muy similares.

El jefe policial manifestó que el modus operandi consiste en que una persona se somete a un procedimiento estético y, posteriormente, reclama por los resultados obtenidos. A partir de ese momento comienzan las amenazas de denunciar al sanatorio, la clínica o a los profesionales involucrados si no recibe una compensación económica.

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En este caso, la mujer habría sido sometida en abril pasado a una lipoescultura y una abdominoplastia en un sanatorio de Ciudad del Este. Meses después, según la investigación, comenzaron los mensajes y las exigencias al equipo médico.

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Lo que dijo una de las víctimas

Una de las víctimas sostuvo que la paciente le enviaba fotografías y, según su percepción, la recuperación evolucionaba normalmente. Sin embargo, posteriormente la mujer le manifestó que no estaba conforme con el resultado y comenzó a exigir altas sumas de dinero para no denunciar. “Nos pedía dinero, dinero y más dinero para que no haga un quilombo con nuestra vida”, manifestó la doctora.

La médica afirmó que solicitó a la paciente estudios y que regresara a consulta para evaluar cualquier eventual complicación, pero que esto no ocurrió.