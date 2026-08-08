Dictan prisión preventiva para colombianos imputados por secuestro

La jueza penal de Garantías Clara Ruiz Díaz decretó la prisión preventiva de cuatro colombianos imputados por supuestos hechos de extorsión y asociación criminal, detenidos por secuestro este viernes.

Los procesados fueron identificados como Jheiner David Rojas Pallares (23), alias Jeynercito, quien estaba viviendo en el barrio Tres de Mayo de Luque; Luis Miguel Triana Díaz (27); Jaider Javier De La Hoz Pallares (18); y Jaider De La Hoz Bustamante (39). Estos tres últimos estaban viviendo en el barrio Huguá de Seda de Luque.

Con estos cuatro hombres también fue detenida una joven, quien luego fue liberada por la Fiscalía debido a que supuestamente no se encontraron elementos en su contra, según explicaron fuentes del Ministerio Público.

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Investigación apunta a presunta estructura dedicada a préstamos

De acuerdo con las investigaciones efectuadas por los agentes del Departamento Antisecuestro de la Policía, los sospechosos presuntamente se dedicaban al préstamo de dinero en efectivo y se encargaban de cobrar periódicamente las cuotas, con los intereses incluidos.

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Aparentemente, el pago de la deuda se hacía diaria, semanal y hasta mensualmente, dependiendo del acuerdo inicial entre las partes. Sin embargo, cuando sus clientes incumplían los pagos, los sospechosos presuntamente recurrían a amenazas y violencia para exigir la devolución del dinero prestado, incluidos los intereses.

Precisamente, las actividades de la presunta organización criminal en nuestro país fueron descubiertas gracias a las denuncias efectuadas en Colombia por los familiares de una de las víctimas, identificada como José Alberto Jerez Uribe.

La Policía de Colombia comunicó la denuncia a sus pares de nuestro país y, desde ese momento, los oficiales a cargo del comisario principal Nimio Cardozo comenzaron a rastrear a cada uno de los sospechosos hasta ubicar los lugares donde se encontraban.

Víctima denunció exigencia de dinero para su liberación

La víctima, un ciudadano colombiano residente en nuestro país, relató que sus captores lo habrían retenido para exigir a sus amigos y familiares domiciliados en Colombia la entrega de unos 27.000.000 de pesos colombianos, equivalentes aproximadamente a G. 47.000.000, para liberarlo.

Añadió bajo acta ante los investigadores que el martes 4 de agosto pasado fue agredida en la oficina de Jheiner David Rojas Pallares. Los golpes habrían continuado hasta las 02:00 del día siguiente.

Alrededor de las 08:00 de ese mismo miércoles llegó hasta la oficina su pareja, Jazmín Ramírez. Según la denuncia, frente a ella continuaron las agresiones para exigir la entrega del dinero.

Luego, la víctima y su pareja fueron trasladadas hasta una casa del barrio San Juan de Asunción. Allí, según el relato, le exigieron a Jazmín que filmara con su teléfono las agresiones contra la víctima y que utilizara el material para solicitar dinero a su madre.

Pago de rescate y agresión

De esta forma consiguieron G. 3.000.000, que fueron enviados por la madre de Jazmín. Tras concretar el retiro del dinero, los sospechosos liberaron a la mujer y llevaron nuevamente a la víctima hasta la oficina atribuida a Jheiner David, donde, siempre según la denuncia, continuaron las agresiones.

Posteriormente, los sospechosos habrían realizado nuevas exigencias económicas a Jazmín. La mujer entregó G. 1.000.000, mientras que, según la denuncia, también se produjo el vaciamiento de su cuenta bancaria.

Los investigadores también señalan que los sospechosos recibieron 500.000 pesos colombianos enviados desde Colombia antes de liberar a la víctima.

Jueza ordena prisión preventiva

La jueza penal de Garantías Clara Ruiz Díaz consideró que el peligro de fuga permanece latente, no solo por la posibilidad de que los imputados abandonen el país o evadan físicamente a la justicia, sino también por la conducta procesal que habrían asumido.

Respecto al peligro de obstrucción, la magistrada tuvo en cuenta que el supuesto hecho habría ocurrido dentro de un ámbito familiar, por lo que existe riesgo de que los imputados intenten influir sobre la denunciante o los testigos mediante persuasión o coacción.

También consideró que la investigación se encuentra en una etapa inicial, por lo que la recolección de evidencias todavía podría ser afectada.

Ante estos argumentos, la jueza concluyó que no existe otra medida menos gravosa que pueda garantizar el normal desarrollo del proceso y decretó la prisión preventiva de los cuatro imputados.

Imputados por extorsión y asociación criminal

La resolución establece que los hechos atribuidos a Jheiner David Rojas Pallares, Jaider Javier De La Hoz Pallares y Jaider De La Hoz Bustamante fueron calificados provisoriamente dentro de las disposiciones penales relacionadas con la extorsión y/o coacción grave, además de asociación criminal.

En tanto, Luis Miguel Triana Díaz fue imputado bajo la figura de asociación criminal.

Los cuatro procesados serán trasladados al Centro Nacional de Prevenidos, ex-Tacumbú, o al establecimiento penitenciario que determine la autoridad penitenciaria, quedando a disposición del Juzgado Penal de Garantías N.º 5 en libre comunicación.