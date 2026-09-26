ABC en el Este
26 de septiembre de 2026 a la - 07:12

Ciudad del Este tendrá un fin de semana caluroso

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La Dirección de Meteorología prevé una jornada muy calurosa en el este del país.

La Dirección de Meteorología anuncia jornadas muy calurosas durante los próximos días en Ciudad del Este y un aumento de la inestabilidad desde mañana.

Por ABC Color

Para este sábado 26, se prevé una jornada cálida a calurosa, con cielo parcialmente nublado y vientos del norte. La temperatura mínima será de 20 °C, mientras que la máxima alcanzará los 34 °C.

El panorama cambiará ligeramente el domingo, cuando se espera un ambiente caluroso, con cielo parcialmente nublado a nublado. Los vientos soplarán moderados del norte y posteriormente serán variables. También se pronostican chaparrones durante la jornada. Las temperaturas oscilarán entre 22 °C y 36 °C.

Para el lunes, Meteorología anuncia condiciones muy calurosas, con una mínima de 24 °C y una máxima de 37 °C. El cielo estará parcialmente nublado a nublado, con vientos moderados del norte. Además, se prevén chaparrones con ocasionales tormentas eléctricas.