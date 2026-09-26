¡Prepará el tereré! Meteorología pronostica ola de calor e intensas ráfagas de viento

Un ambiente sumamente caluroso predominará durante el fin de semana y los primeros días de la semana entrante en todo el territorio nacional. De acuerdo con el último reporte de la Dirección Nacional de Meteorología e Hidrología, las temperaturas mínimas oscilarán entre los 20 °C y 30 °C, mientras que las máximas treparán hasta ubicarse entre los 34 °C y 43 °C.

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Para este sábado 26, puntualmente el mapa del tiempo muestra un escenario de baja probabilidad de precipitaciones y un cielo que se mantendrá parcialmente nublado. Los vientos soplarán predominantemente desde el sector norte, de acuerdo al informe meteorológico.

Aumento de vientos y probables chaparrones

La situación comenzará a tornarse más dinámica a partir de este domingo 27. Según el informe del pronosticador Alejandro Coronel, se prevé un incremento paulatino en la nubosidad y la llegada de vientos del Norte con mayor intensidad, los cuales pasarán a ser de moderados a ocasionalmente fuertes.

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Asimismo, no se descarta la presencia de chaparrones aislados al cierre del fin de semana, afectando de manera puntual principalmente hacia el este del territorio.

Por todo esto, se recomienda a la población tomar precauciones ante las elevadas temperaturas e hidratarse adecuadamente.