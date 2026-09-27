Calor intenso y lluvias dispersas marcarán la jornada de este domingo en Ciudad del Este

De acuerdo con el pronóstico actualizado, para hoy se anuncia un ambiente caluroso, con cielo parcialmente nublado a nublado y vientos moderados del norte. La temperatura mínima será de 22 °C, mientras que la máxima llegará a los 36 °C.

Para mañana, lunes, las condiciones serán de muy calurosas a calurosas, con una mínima de 24 °C y una máxima de 37 °C. El cielo estará parcialmente nublado a nublado y los vientos soplarán moderados del norte, para luego tornarse variables. También se prevén chaparrones durante la jornada.

En tanto, para el martes 29 de septiembre, se pronostica una jornada calurosa, con temperaturas de entre 24 °C y 33 °C. El cielo estará mayormente nublado y los vientos cambiarán de dirección, pasando de moderados del norte a moderados del sur. Además, se esperan lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas.