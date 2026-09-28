Caen cuatro paraguayos que serían miembros de una banda dedicada al hurto de Hilux

El procedimiento fue realizado ayer en la zona de Vila Portes, cerca del Puente de la Amistad, con participación de agentes de la Policía Federal, Policía Militar, Policía Civil y Receita Federal.

Los intervinientes interceptaron un Toyota Premio en el que se desplazaban los cuatro paraguayos. El vehículo habría ingresado al territorio brasileño utilizando una chapa perteneciente a otro automóvil.

Los investigadores manejan la hipótesis de que el rodado podría haber sido utilizado como vehículo de apoyo para hurtar camionetas, principalmente Toyota Hilux o Fortuner. Además, se incautaron varios aparatos celulares que serán peritados.

Durante la inspección del automóvil, hallaron un par de chapas, además de un decodificador universal, dispositivo que puede ser utilizado para facilitar el encendido de vehículos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Uno de los paraguayos detenidos contaba, además, con una orden de captura vigente por hurto y asociación criminal.

Seguí el canal de

ABC en el Este en WhatsApp

Tras el procedimiento, los cuatro sospechosos fueron trasladados a una dependencia policial, donde quedaron a disposición de las autoridades brasileñas.

Varios de estos vehículos hurtados en el país vecino posteriormente son utilizados en grandes asaltos en nuestro país o terminan en manos de los propios agentes policiales.