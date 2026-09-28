Capuchinos preparan tradicional bendición de mascotas en Ciudad del Este

La actividad se realiza anualmente en el marco de la celebración en honor a San Francisco de Asís, que se conmemora cada 4 de octubre. Este año, la bendición se realizará el sábado 10 de octubre, de 8:00 a 19:00.
Durante la jornada, las familias podrán acudir con sus animales para participar de la ceremonia. En anteriores ediciones, la convocatoria incluyó principalmente perros y gatos, aunque también hubo personas que llevaron otras mascotas.
Para la tradición franciscana, San Francisco mantenía un vínculo particular con la creación y trataba a los animales como parte de la fraternidad. Su relación con la naturaleza y las criaturas es uno de los motivos por los que es considerado una figura vinculada a la protección de los animales y al cuidado del ambiente.
Como parte de la jornada, los religiosos también recibirán donaciones para la colecta anual de productos de higiene personal, destinada a los hermanos y a quienes están en formación en la congregación.
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La campaña apunta a reunir artículos de uso diario que serán destinados a cubrir las necesidades de los integrantes de la comunidad capuchina.
La bendición no implica bautismo
Los responsables de la celebración recuerdan que la ceremonia destinada a las mascotas no debe confundirse con el bautismo. De acuerdo con la explicación de la congregación, el bautismo es un sacramento reservado a las personas, mientras que los animales pueden recibir una bendición.
Otra actividad
Por otra parte, para mañana martes, a las 19:00, está programada una misa dedicada a San Miguel Arcángel.
El fray Edison Cazali pidió a los feligreses, quienes fueron convocados a llevar agua, sal y aceite para participar de una bendición especial durante la celebración.