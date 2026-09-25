Karu Guasu Capuchino: domingo de fe y encuentro familiar en Ciudad del Este

El Fray Edison Cazali comentó que las actividades comenzarán con la santa misa a las 10:00 en el Convento San Francisco de Asís, ubicado en el Km 8 Acaray, camino a la Costanera Ñande Renda. Posteriormente, a partir del mediodía, se ofrecerá un almuerzo con diferentes propuestas gastronómicas y números artísticos.

El menú incluirá costillar, asado paraguayo, lechón a la parrilla, risotto, pastas, osobuco al disco, estofado de pato y de gallina, caldo de gallina, sopa y postres, preparados por voluntarios de la comunidad. También participará un grupo de exseminaristas provenientes de Brasil, quienes estarán a cargo de la preparación del costillar.

Los organizadores señalaron que se dispondrá de espacios con sombra para recibir a las familias que participen de la jornada. El costo será de G. 25.000 para el costillar y el asado, mientras que los demás platos a G. 20.000.

Los organizadores destacaron que la celebración busca reunir a las familias en un ambiente de fraternidad y fe, como cierre del novenario. La recaudación del Karu Guasu será destinada a las obras y actividades de la comunidad capuchina.

Reliquias

En el lugar, también recibieron la reliquia peregrina de San Francisco, que desde el pasado 7 se setiembre recorre las parroquias de la Diócesis de Ciudad del Este.

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Asimismo, en el convento cuentan con reliquias permanentes un trozo de cilicio utilizado por San Francisco, además de un fragmento de lienzo relacionado con la herida en el pecho de San Pío.