Ciudad del Este tendrá una jornada muy calurosa y con probabilidad de tormentas

El cielo estará parcialmente nublado a nublado, con vientos moderados del norte que posteriormente irán rotando a variables. Durante el día se prevén chaparrones y ocasionales tormentas eléctricas, por lo que se recomienda tomar precauciones ante eventuales cambios en las condiciones meteorológicas.

Para mañana, martes, se espera otra jornada calurosa, aunque con un descenso de la temperatura máxima. La mínima será de 24 °C y la máxima alcanzará 33 °C. El cielo permanecerá mayormente nublado y los vientos soplarán moderados del norte, para luego rotar al sur. También se pronostican lluvias con ocasionales tormentas eléctricas.

El miércoles marcará un cambio más notorio en las condiciones. La temperatura descenderá, con una mínima de 20 °C y una máxima de apenas 24 °C. Se prevé un ambiente cálido, cielo mayormente nublado y vientos variables que posteriormente soplarán del sur. Además, se esperan lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas.