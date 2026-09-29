Caen tres sospechosos de asaltos en Foz; uno registra tres órdenes de captura en Paraguay

El operativo estuvo a cargo de agentes del Grupo Táctico de Apoyo (GTA) de la Guardia Municipal de la ciudad fronteriza, quienes realizaban un patrullaje sobre la avenida Mário Filho, en el barrio Morumbi. Durante el procedimiento, los uniformados detectaron la camioneta blanca y decidieron verificar tanto el vehículo como la identidad de sus ocupantes.

Según los intervinientes, el rodado fue utilizado en varios asaltos registrados en Foz de Iguazú y otras localidades de la región, como Medianeira. Entre las líneas de investigación figuran asaltos contra turistas y violentos asaltos domiciliarios.

La identidad de los tres ocupantes fue cotejada con la Policía Nacional, mediante el Comando Tripartito.

Durante las consultas, descubrieron que uno de los detenidos, quien conducía la camioneta, registra tres órdenes de captura vigentes en Paraguay.

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Asimismo, la camioneta fue robada en Argentina en 2013. Sin embargo, al momento de la intervención, el rodado tenía una chapa paraguaya.

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Tras confirmar las irregularidades, los agentes del GTA solicitaron la presencia de efectivos de la Policía Civil y de la Policía Federal brasileña, para continuar con las diligencias.