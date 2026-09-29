Intentó escapar lanzándose al Lago de la República, pero terminó rodeado de yacarés

Se trata de Ricardo Ariel Orué Benítez (28), quien cuenta con una orden de captura por un supuesto hecho de hurto y otra por un caso de violencia familiar, conforme a los oficios judiciales.

El procedimiento fue realizado ayer por agentes de la Comisaría 7ª del barrio San José, quienes realizaban controles de personas y vehículos en una zona caracterizada por la presencia de numerosas personas en situación de calle.

Durante el operativo, los uniformados intentaron verificar a Orué Benítez. En ese momento, el hombre extrajo de su cintura dos armas blancas de fabricación casera y amenazó a los intervinientes.

Ante esta situación, los agentes utilizaron sus armas reglamentarias para repeler la amenaza, por lo que el sospechoso salió corriendo y se lanzó al Lago de la República con la intención de escapar.

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No avanzó mucho por los yacarés

Orué Benítez nadó aproximadamente 30 metros hacia el interior del lago. Sin embargo, al encontrarse con varios yacarés en el agua, decidió retornar hacia la orilla, donde finalmente fue aprehendido por los policías.

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Durante el procedimiento, los agentes encontraron en poder del hombre un bolso que contenía una gran cantidad de accesorios para automóviles, entre ellos espejos y busca huellas.