Condenan a 22 años de prisión a hombre por abusar de una niña en Itakyry

Se trata de Ceferino Rolón Agüero, quien fue condenado por el hecho punible de abuso sexual en niños. El juicio oral y público se desarrolló en el Poder Judicial de Ciudad del Este.

El fiscal Fidel Godoy Florentín presentó durante el juicio pruebas documentales, testimoniales y periciales que, según la acusación, demostraron la existencia del hecho y la responsabilidad penal del acusado.

El Tribunal de Sentencia estuvo presidido por la jueza Flavia Lorena Recalde e integrado por las magistradas Evangelina Villalba y Lourdes Morínigo, quienes, tras analizar los elementos incorporados al juicio, resolvieron dictar la condena.

Los abusos fueron reiterados

De acuerdo con los antecedentes expuestos durante el proceso, los hechos ocurrieron en una de las colonias de Itakyry, al sur de Alto Paraná. La víctima tenía 9 años al momento de los abusos.

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Según la acusación fiscal, el condenado habría aprovechado que la niña acudía habitualmente a su vivienda para jugar con sus nietas para someterla sexualmente en reiteradas ocasiones.

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El último episodio investigado ocurrió el 12 de enero de 2021, alrededor del mediodía, en una zona de cultivo de mandioca. En esa ocasión, la esposa del acusado lo habría sorprendido durante el hecho y posteriormente informó de lo sucedido a la madre de la niña, quien realizó la denuncia ante las autoridades.

Pruebas incorporadas al juicio

Durante el juicio oral fueron incorporados distintos elementos probatorios, entre ellos declaraciones testimoniales, informes técnicos, actuaciones policiales, el acta de denuncia, documentación de la investigación, un examen médico forense y registros fotográficos.

También fue valorada la evaluación psicológica de la víctima y su declaración realizada mediante Cámara Gesell, como anticipo jurisdiccional de prueba, el 27 de mayo de 2021.

Según el Ministerio Público, durante dicha diligencia la niña relató los abusos que habría sufrido de manera reiterada.

El examen médico forense también fue incorporado como elemento de prueba y consignó lesiones antiguas y recientes.